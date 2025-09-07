穿著Nike球鞋「上帝的網紅」 解密首位千禧世代聖人「2大奇蹟」

在教宗良十四世（Pope Leo XIV）於5日舉行的禧年接見活動中，一名信徒在背包與手機殼上，展示著即將被冊封為首位千禧世代聖人的義大利少年阿庫提斯（Carlo Acutis）肖像。（路透資料照）

2025/09/07 21:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕在羅馬天主教會7日正式冊封義大利少年阿庫提斯（Carlo Acutis）為史上首位「千禧世代」聖人後，這位熱愛電玩、穿著Nike球鞋的「上帝的網紅」（God's Influencer），究竟具備了哪些資格、為何能獲得此一最高榮譽，成為外界關注焦點。

封聖資格一：生前的非凡虔誠與數位傳教

美聯社報導，阿庫提斯1991年生於倫敦、長於米蘭，雖然出身富裕但並非特別虔誠的家庭，卻在波蘭籍保母影響下，自幼展現出驚人的信仰熱忱。他不僅堅持每日參加彌撒，更在7歲稚齡便主動要求初領聖體。除了同齡人的滑板、電玩等愛好外，他還利用其電腦天賦為信仰服務，自學大學程度的程式設計，獨立架設了一個網站，詳細記錄並整理全球超過100件經教會認證的「聖體奇蹟」。

封聖資格二：死後的兩大「科學無法解釋」奇蹟

根據天主教會規定，要獲得「聖人」榮譽，通常需要至少2件經認證的「奇蹟」。阿庫提斯在2006年因急性白血病驟逝後，2起據信由他代禱而發生的醫療奇蹟，為他鋪平了封聖之路。

第一件發生在巴西，1名患有嚴重胰臟畸形的男童，在祈禱後奇蹟般完全康復。第二件則是1名在義大利留學的哥斯大黎加女學生，因單車事故導致嚴重腦部創傷，在醫生束手無策之際，其母親前往阿庫提斯的墳前祈禱，女學生隨後也奇蹟似地痊癒。這2起事件，最終都被梵蒂岡認證為「科學上無法解釋」的奇蹟。

穿Nike球鞋的聖人：一個數位時代的榜樣

阿庫提斯逝世後，被安葬於因聖方濟各而聞名的山城亞西西（Assisi）。他的墳墓以玻璃為罩，刻意展示他平凡的現代少年樣貌：身穿牛仔褲、運動衫，腳上甚至還穿著一雙Nike球鞋。美聯社分析指出，毫無疑問，天主教會在阿庫提斯身上，看到了一個能與數位時代年輕人產生共鳴的榜樣，希望藉由這位與當代生活幾乎沒有隔閡的聖人，為古老的信仰注入新的活力。

