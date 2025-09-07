為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    聲稱重創俄羅斯友誼輸油管 烏軍指揮官：管線全面起火損毀

    烏克蘭無人機部隊指揮官聲稱，烏軍炸毀了友誼輸油管道系統位於俄國布良斯克地區的管線。圖為匈牙利境內的友誼輸油管道。（路透資料照）

    烏克蘭無人機部隊指揮官聲稱，烏軍炸毀了友誼輸油管道系統位於俄國布良斯克地區的管線。圖為匈牙利境內的友誼輸油管道。（路透資料照）

    2025/09/07 21:06

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭無人機部隊指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）今（7）日在社交通訊平台Telegram發文說，烏軍攻擊了俄國友誼輸油管道系統（Druzhba oil pipeline）位於布良斯克地區（Bryansk）的管線，造成管線「全面起火損毀」。

    友誼輸油管道系統（或稱德魯茲巴輸油管道）是一個從俄羅斯向中歐與東歐國家輸送原油的大型輸油管道系統，管線分為兩線，北線經白俄羅斯、波蘭連到德國，長4412公里，南線經烏克蘭西部輸往捷克和匈牙利，長5500公里，是世界上最長的輸油管道。

    《路透》報導，儘管俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，大部分歐洲國家已停止購買俄油，但匈牙利與斯洛伐克仍透過友誼輸油管道持續買進。

    匈牙利石油和天然氣公共有限公司（MOL）的發言人表示，俄國原油的交付正在按計劃進行；斯洛伐克經濟部長薩科娃（Denisa Sakova）在臉書PO文說，該國的石油供應不受影響。

    烏克蘭政府指出，該國攻擊俄國能源設施的舉動，是為了報復俄羅斯持續襲擊烏克蘭的行為，並藉此削弱俄國的戰爭動力。

