颱風塔巴來襲 港澳晚間發布8號風球全港中小學停課

颱風塔巴預測8日早上將從中國廣東省西部沿海登陸，香港及澳門都預定在今晚9時起，陸續發出代表烈風或暴風的8號風球，香港中小學及幼兒園明天將停課。（圖擷自臉書）

2025/09/07 19:55

〔中央社〕目前位在南海北部的輕度颱風塔巴，預測8日早上將從中國廣東省西部沿海登陸。除廣東、廣西、海南已陸續發布警戒展開防颱外，香港及澳門都預定在今晚9時起，陸續發出代表烈風或暴風的8號風球，香港中小學及幼兒園明天並將停課。

綜合港媒及中國媒體報導，兩地氣象單位都表示，颱風塔巴的近中心最大風速，已於今天傍晚5時增強至10級。中國氣象單位並預測，塔巴恐將於8日早上在廣東西部一帶登陸。

請繼續往下閱讀...

根據報導，香港天文台傍晚表示，颱風塔巴入夜後風力會進一步增強，並朝廣東的西部沿海靠近，明早並將於香港西南方200公里內的海域掠過，香港風勢今晚起將逐漸增強，到明天之間恐出現狂風驟雨及雷暴，且海面將有巨浪，明早部分海岸低窪地區還可能出現淹水。

香港天文台因此表示，將在今晚9時20分發布8號烈風或暴風信號（8號風球），且至少維持到8日上午11時。香港教育局傍晚因此宣布，全港中小學及幼兒園明天停課1天，夜校是否停課則待明天宣布。

受颱風塔巴來襲影響，明天往來香港與中國、台灣、東南亞的部分航線將停飛；而往來香港與廣東湛江之間的部分高鐵列車，將只行駛於香港至廣州之間；至於部分渡輪航線則已提前於今天停駛。

澳門方面，澳門地球物理氣象局下午也宣布，將於今晚9時發布8號風球。

至於中國方面，廣東省官方認為，颱風塔巴未來幾天將對廣東帶來嚴重風雨影響，因此已於6日深夜11時將防颱應急響應從4級提升為3級，其中珠海市中小學及幼兒園今天下午已停課。

此外，廣西海事局今天上午也啟動防颱4級響應；海南省海口市各港口通往廣東的客貨渡輪，將自明天下午2時起停航；進出海南的鐵路列車明天則全面停駛。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法