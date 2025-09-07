美中貿易談判前夕 中駭客冒充美議員發電郵刺探消息

疑似中國駭客7月冒充美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（圖）名義，向各方發送電子郵件刺探消息。（法新社）

2025/09/07 18:52

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》7日獨家披露，美中7月在瑞典舉行第3輪貿易談判前夕，中國駭客疑似冒充美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席、共和黨眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）的名義，從非官方信箱向各方發送電子郵件，徵求對於制裁中國的意見。分析指出，這是與北京有關的網路間諜活動的一環，目的是針對向川普貿易談判團隊提供意見的機構部署間諜軟體，聯邦調查局（FBI）緊密調查中。

據報導，中國駭客組織疑似假冒穆勒納爾向眾院美中戰略競爭特別委員會工作人員、多個貿易組織、律師事務所和美國政府機構發送電子郵件，請求各方就國會議員針對北京的制裁案提供意見，郵件中還寫道：「您的見解至關重要」，並要求收件者檢視附件中的立法草案。知情人士表示，這實際上是一系列與北京有關的網路間諜活動的一環，旨在針對向川普貿易談判團隊提供意見的機構部署間諜軟體。

FBI和國會警察正在調查穆勒納爾的電子郵件，而網路分析師追蹤到被嵌入的惡意軟體來自名為「進階持續威脅41」（APT41）的駭客組織，據信是中國國家安全部的承包商。七月間，當第一封這類電子郵件發出的幾天後，美中官員在瑞典斯德哥爾摩會面，隨後不久同意將關稅休戰延至11月初，屆時川普和習近平有機會在亞太經濟合作會議高峰會上會面。這項駭客行動似乎旨在讓中國官員了解川普從外部機構獲得的建議，目前無法確定攻擊者是否成功攻破任何目標。

《華爾街日報》查閱的文件顯示，網路安全公司Mandiant認定，如果任何收件者開啟駭客郵件中的立法草案，就會被暗中植入間諜軟體，從而允許駭客組織深入目標組織內部。

穆勒納爾在聲明中表示，這項行動是中國竊取美國戰略並加以利用的又一次攻擊性網路行動，「我們不會被嚇倒」。然而，中國官員反駁美國的駭客指控，稱這類指控旨在轉移人們對華府自身侵略行動的注意力。中國大使館表示，中國反對並打擊網路攻擊，並補充說「我們也堅決反對在沒有確鑿證據的情況下抹黑他人」。

據報導，這次行動發生之際，美國執法官員對中國間諜活動的頻繁性和創造性感到驚訝。FBI上月才透露，與北京有關的間諜活動鎖定美國電信公司，並竊取川普的電話內容，實際上被針對的對象遍布全球80多國。由於穆勒納爾一直嚴厲批評北京，中國可能利用穆勒納爾作為誘餌，這尤其令美中戰略競爭特別委員會工作人員感到惱火。穆勒納爾曾在今年1月表示，中國領導層「將美國視為需要打擊的敵人，而非合作夥伴」。

