後石破茂接班人 高市早苗、小泉進次郎呼聲高

前政調會長高市早苗。（資料照）

日本農林水產大臣小泉進次郎。（歐新社檔案照）

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕隨著日本首相石破茂宣布辭去自民黨總裁職務，後石破時代的新總裁將由誰出線，今天也成為焦點話題。目前被列舉的人馬，全部是去年曾參加角逐的老面孔，包括前政調會長高市早苗、農林水產相小泉進次郎、官房長官林芳正、前經濟安保相小林鷹之和前幹事長茂木敏充，其中根據日媒在參院大選後公布的民調，高市和小泉的看好度位居前兩名。

石破今天傍晚正在宣布辭去自民黨總裁職務，並將啟動自民黨臨時總裁選舉，他也表明不會參選。由於自民黨處於眾參兩院均未過半「朝小野大」的執政局面，下任總裁將面臨艱難的執政考驗。

參院大選結束後，日本主要媒體陸續公布了下任首相看好人選的民調，包括日經（高市23% 小泉22% 石破8%）、產經（高市23% 小泉21% 石破14%）、讀賣（高市24% 小泉21% 石破14%）、共同社（高市25% 小泉20% 石破13%）、時事通信（高市16% 小泉15% 石破11%）及每日（石破21% 高市14% 小泉9%），其中除了每日新聞以外，各媒體的民調高市均為首位。由於石破已宣布不再參選，這項支持度調查也可能出現變化。

石破的總裁任期原本至2027年9月屆滿，由於是任期未滿前辭職，自民黨將依黨章進行臨時總裁選舉，新總裁將做完石破的任期。

由於這次是石破主動宣布下台，等於解開了「執政團隊無法參選」的拘束帶，所以包括小泉和林芳正兩位執政團隊的成員，都可明正言順出馬。日經今天列舉了高市、小泉、林芳正、小林和茂木等5位可能的人選。

高市在去年總裁選舉時，第一輪得票高居第一，但因未過半，必須進入第二輪投票，結果在第二輪時被石破逆轉。高市仍有多數保守派黨員的支持，但在這次倒石運動中，被批評不夠積極。能否獲得麻生派和舊安倍派的支持，是黨選的關係。

小泉背後的前首相菅義偉的力挺，去年選舉在黨員票部分失利，但擁有議員票的支持，這次的臨時總裁選舉若採正式全國投票制，必須加強爭取黨員票，若採簡易版（議員票+都道府縣各1票）投票，則較有勝算。

林芳正是舊岸田派，但據了解，他和派系龍頭岸田文雄關係微妙，呈現分庭抗禮的狀態。參院大選後積極與派系成員會談，一般認為是為參選下屆總裁鋪路。

小林和高市都被視為保守派，雖然小林的知名度較低，但獲得黨內少壯派議員的支持，如果出馬可能分散保守派的選票。

茂木為舊茂木派的龍頭，雖然是黨內知名的政策通，但待人處事不夠圓融，一直受到垢病，選後他積極透過影片宣傳，笑容也變多了。這次串聯推倒石破的少壯派議員，有多位是舊茂木派成員。

