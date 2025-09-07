研究：共和、民主黨國會議員有「文憑鴻溝」 恐加劇美國政治兩極

美國總統川普（左）與副總統范斯皆畢業於美國常春藤名校，卻帶頭對付這些頂尖菁英大學。圖為川范二人2日在白宮橢圓形辦公室。（路透）

2025/09/07 18:26

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據8月底發表於英國劍橋大學出版社（Cambridge University Press）線上版的1份研究，美國共和、民主兩大黨國會議員的教育背景出現新分歧，與50年前的情況大異其趣。

1973年，55%的共和黨聯邦參議員與超過4成的共和黨聯邦眾議員，擁有常春藤名校或其他菁英大學的學士或研究生學位；而今，絕大多數國會共和黨人畢業於非頂尖大學。到了該研究數據總結的2022年底，僅34%參院共和黨人出身頂大；追加研究更發現，該比率已降至26%。至於頂大畢業的眾院共和黨人比率就更低，根據2021-22年第117屆國會的資料，僅15%眾院共和黨人來自名校。

在此同時，幾乎半數的國會民主黨人，擁有常春藤名校或其他頂大的學士與研究生學位，比率甚至略高於上世紀70年代初期。

若單就近期頻遭川普政府針對的哈佛大學，共和、民主兩黨國會議員的教育背景落差與逆轉就更明顯。1973年第93屆國會開議時，有哈佛學士或研究所學位的眾院共和黨人與民主黨人，人數大致相當，佔眾院全院435席10%。然此數字在過去50年不斷變化與逆向發展，到了2021年初開議的第117屆國會，15%的眾院民主黨人與僅3%的眾院共和黨人擁有哈佛學位。

這份由美國阿肯色大學（University of Arkansas）副教授強納森．衛（Jonathan Wai，譯音）、范德比大學（Vanderbilt University）教授魏斯曼（Alan E. Wiseman），以及維吉尼亞大學（University of Virginia）教授沃爾登（Craig Volden）共同發表的研究報告，追溯與分析過去50年美國國會議員的教育背景，發現20世紀80年代的國會議員教育背景相近，有助於「培養共同人脈或哲學觀」，進而避免國會過於兩極分化。但如今兩大黨國會議員教育程度參差不齊，「顯示克服當前黨派分歧怕是愈發困難」。

在此同時，擁有頂大學歷的共和黨高層，也開始與其亮麗的教育背景劃清界線、甚至轉而帶頭攻擊這些名校。

例如，美正副總統川普與范斯雖分別畢業於賓州大學和耶魯法學院，但卻是共和黨攻擊美國頂大過度「覺醒」與包庇反猶太主義的帶頭主帥；已於7月初經川普簽署生效的「大而美法案」（A Big and Beautiful Act），則被國會共和黨人納入要以較高稅率對大學收到捐款課稅的懲罰條款。

3位專家在報告中指出，這些政策發展並非憑空出現，而是呼應民主、共和兩大黨國會議員在教育背景上的深邃差距。

但部分共和黨人對此轉變樂見其成，認為這證明共和黨終於成功擺脫「好野人上流黨」的標籤。曾爭取代表共和黨問鼎白宮的聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）就說，共和黨曾被視為有錢人黨，民主黨則是窮人黨與工人黨，如今情況逆轉，共和黨是藍領階級黨，民主黨變成富豪菁英黨。

一如川普與范斯，克魯茲本人也是頂大畢業、甚至是國會共和黨人中少見的「雙頂」，普林斯頓大學學士與哈佛大學法學院。

該研究報告的3位作者擔心，此等新出現的教育背景差距，恐怕只會進一步加劇過去25年的美國政治兩極分歧；美國一旦進入因為黨派與缺乏共同教育關聯而被分成2種統治階級的時代，治國、政策制定與美國民主的未來勢將受到衝擊。

被該研究認定為頂大的美國高等學府有46所，除了理所當然入列的常春藤聯盟8校，另有若干名校上榜，如密西根大學（University of Michigan）與德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin），還有鮑登學院（Bowdoin College）與斯沃斯莫爾學院（Swarthmore College）等小型學院。

