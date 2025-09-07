為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    義大利已故少年顯神蹟 獲教宗冊封首位千禧世代聖人

    教宗利奧十四世在梵蒂岡聖彼得廣場主持彌撒，為卡洛·阿庫蒂斯（Carlo Acutis）和皮爾·喬治·弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）封聖，在廣場上，人們高舉阿庫蒂斯的肖像，紀念這位15歲就因白血病過世的少年。（路透）

    教宗利奧十四世在梵蒂岡聖彼得廣場主持彌撒，為卡洛·阿庫蒂斯（Carlo Acutis）和皮爾·喬治·弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）封聖，在廣場上，人們高舉阿庫蒂斯的肖像，紀念這位15歲就因白血病過世的少年。（路透）

    2025/09/07 19:12

    〔中央社〕羅馬天主教教宗良十四世今天正式冊封已故義大利青少年阿庫提斯（Carlo Acutis）為首位千禧世代聖人。他生前曾在網路上傳播天主教信仰，被稱為「上帝的網紅」。

    阿庫提斯2006年因白血病身亡，年僅15歲。他是在倫敦出生，雙親是義大利人，年幼時隨父母移居米蘭，生前對網路和電腦著迷。

    在短暫的一生中，阿庫提斯創建多個網站，記錄「奇蹟」以傳播天主教教義，被稱為「上帝的網紅」（God's Influencer）。

    2020年，梵蒂岡曾判定阿庫提斯於2013年從天堂伸援，治癒一名罹患罕見胰臟疾病的巴西男童，已將其冊封為真福者。

    梵蒂岡原定4月27日在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）為阿庫提斯舉行封聖典禮，因前教宗方濟各（Pope Francis）逝世而延後舉行。

    教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天也冊封已故義大利人弗拉薩蒂（Pier Giorgio Frassati）為聖人，弗拉薩蒂於1925年死於小兒麻痺症，得年24歲。

    圖
    圖
