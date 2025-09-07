韓政府與美國完成交涉 派專機接回疑似非法工作韓人

300多名韓國公民因為疑似非法工作而被美國移民當局拘留，韓國政府將派專機接回。（美聯社）

2025/09/07 18:59

〔中央社〕韓國政府今天就300多名韓國公民因為疑似非法工作而被美國移民當局拘留事件表示，在相關部門及企業的訓示應對下，已經完成釋放相關人員的交涉。

美國探員日前突襲喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠，逮捕475人，其中超過300人是疑似在美非法工作的韓國人。據LG新能源表示，旗下47名員工及合資工廠約250名承包商員工因此遭扣留。

韓國總統秘書市長姜勛植今天在首爾總理公館舉行的高層黨政協議會議中表示，目前只剩下行政程序，完成行政程序後，韓國政府將派專機接回被拘留的韓國公民，並保障這些公民安全返國。

姜勛植表示，為防止類似事件再次發生，將與韓國產業通商資源部及相關企業合作，盤點並改進為對美投資計畫而派遣出差人員的簽證辦理機制，並強調會用盡所有方式促成「被拘禁韓國公民獲釋」與「安全履行相關投資計劃」等兩大目標。

韓國國務總理金民錫也對這次事件表示擔憂，表示政府會盡快擬定解決方案，透過執政黨共同民主黨、政府及總統辦公室合作，擬定解決根本問題的方案。

