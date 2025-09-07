為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    印尼遷都大計恐成「蚊子館」！新總統上任大砍85％預算

    印尼新首都「努山塔拉」（Nusantara）以神話中的迦樓羅鳥為造型的宏偉總統府，吸引了許多遊客前來拍照留念。（法新社）

    印尼新首都「努山塔拉」（Nusantara）以神話中的迦樓羅鳥為造型的宏偉總統府，吸引了許多遊客前來拍照留念。（法新社）

    2025/09/07 17:46

    〔編譯陳成良／報導〕根據法新社報導，印尼前總統佐科威（Joko Widodo）任內最重要的政治遺產——取代雅加達的遷都大計，在其繼任者普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任後，正因預算遭大幅削減與新政府的興趣缺缺，而面臨淪為一座巨大「白象工程」（white elephant，即昂貴無用的蚊子館）的巨大風險。

    這座從婆羅洲叢林中開闢出的新首都「努山塔拉」（Nusantara），在新總統普拉伯沃上任後，顯然已不再是國家的優先項目。普拉伯沃在其首次國情咨文中，僅僅提到一次新首都的名字，且其政策重心明顯轉向提供學童與孕婦免費餐點等大型社會福利計畫。一名參與建設的匿名官員向法新社透露：「普拉伯沃覺得這不是他的政治遺產。」

    預算雪崩式削減

    最致命的打擊來自預算。官方預算顯示，遷都計畫的資金，將從2024年的43.4兆印尼盾（約新台幣815億），雪崩式地銳減至2026年的6.3兆印尼盾（約新台幣118億），降幅高達85%，遠低於權責單位要求的21兆印尼盾。前述匿名官員悲觀表示，預算削減意味著「許多項目將無法完成」，他對於新都能否完工，只有「一半一半」的信心。

    儘管號稱未來權力中心，但目前僅有約一千名公務員與數百名工作人員入住這座叢林新都，距離2045年容納200萬居民的目標，極其遙遠。當地商家表示，在佐科威時代，工地人潮絡繹不絕，但如今生意已慘跌近6成。公共政策顧問公司分析師迪納托（Dedi Dinarto）警告：「在缺乏強力的政治動能下，它（努山塔拉）正面臨淪為蚊子館領地的風險。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播