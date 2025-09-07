為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    日首相石破請辭 自民黨臨時總裁選舉啟動

    日本首相石破茂今（7日）傍晚召開緊急記者會正式宣布辭去自民黨總裁職務，自民黨將舉行臨時總裁選舉。（美聯社）

    日本首相石破茂今（7日）傍晚召開緊急記者會正式宣布辭去自民黨總裁職務，自民黨將舉行臨時總裁選舉。（美聯社）

    2025/09/07 17:31

    〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本首相石破茂今天傍晚召開緊急記者會正式宣布辭去自民黨總裁職務。他表示，美日關稅協議暫告一段落，任務已經完成，所以決定下台。因此，自民黨將舉行臨時總裁選舉，預定8日進行提前選舉總裁的贊成票統計也將停辦。

    石破在7月20日參院大選慘敗，面對黨內排山倒海而來的逼宮聲浪，黨中央力挺石破的防線逐漸被攻破，包括黨幹事長森山裕等多位一級主管均表明辭意或提出辭呈，石破內閣的政務三役也紛紛表態贊成提前選總裁，在眾叛親離的狀態下，不但自民黨面臨分裂危機，日本政局也出現空窗期。

    記者會中，石破表示，他曾說過「並非戀棧這個地位，也沒有絲毫執著」，會履行責任不會逃避，並在「適當時機」做出妥當的判斷。而上週五美國總統川普簽署日美關稅相關文件之後，他認為此事已告一段落，這是他承擔敗選責任的適當時機。在新總裁選出之前，他會善盡責任，然後交棒給新首相。

    石破的總裁任期原本至2027年9月屆滿，由於是任期未滿前辭職，自民黨將依黨章進行臨時總裁選舉，新總裁將做完石破的任期。

