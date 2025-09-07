泰國箱屍案尋獲驚悚線索 死者隆乳假體竟印有「中文字樣」

兇手用以沉屍的15公斤啞鈴（左圖）成為破案關鍵。儘管兇嫌意圖讓行李箱永沉水底，箱屍最終仍浮出水面，被賽艇隊員（右圖）發現。（影片截圖）

2025/09/07 17:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕泰國春武里府（Chonburi）日前發生駭人聽聞的行李箱沉屍案，目前偵辦出現重大突破。警方在幾乎無法辨識的死者身上，找到一條極其離奇的關鍵線索：其生前進行隆乳手術時，所植入的矽膠假體上，竟印有中文字樣。此一發現，不僅可能揭開死者的國籍之謎，更直接將兇嫌指向一名已倉皇離境的中國籍男子。

綜合《新京報》等中媒報導，這起案件於本月3日首度曝光，當時泰國賽艇隊於當地一座水庫訓練時，發現一個散發惡臭的黑色行李箱。警方到場後，發現箱外不僅纏繞著粗重鐵鍊，內部更塞入了總重約15公斤的啞鈴與槓片，顯見兇手意圖讓其永沉水底。然而，箱屍最終仍浮出水面，箱內蜷縮著一具上半身赤裸、已死亡超過5天的女性屍體。

請繼續往下閱讀...

「體內線索」指向中國籍男子

法醫初步相驗，死者為30至40歲的亞裔女性，頸部與胸部有撕裂傷，疑生前曾遭攻擊。在追查身分陷入僵局之際，法醫在其胸部的隆乳植入物上，發現了印有中文的標識，成為破案的驚悚關鍵。與此同時，芭達雅（Pattaya）一名購物中心店員主動報案，指認一名約40歲的中國籍男子，曾在案發前購買了與箱中同款的啞鈴。

警方調查顯示，該名中國籍男子在委託他人歸還其租賃的車輛後，已於8月30日離開泰國。警方目前已掌握其畫像，正透過國際合作管道全力追緝其下落，並進一步比對，以釐清此案是否與鄰近地區另一宗「紅髮女子命案」有關。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法