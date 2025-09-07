夏威夷躲過一劫！強烈颶風「奇科」戲劇性轉彎 預計將擦邊而過

颶風基科逼近夏威夷，州長一度宣布進入緊急狀態。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美聯社導，美國國家氣象局6日表示，由於颶風「奇科」（Kiko）的路徑已明顯向北偏移，其對夏威夷群島帶來的強風與普遍性豪雨威脅，已大幅降低。儘管夏威夷代理州長已於5日簽署了緊急狀態令，但目前看來，夏威夷將可幸運地躲過一場直接衝擊。

截至6日下午，「奇科」已減弱為三級颶風，中心最大持續風速約為每小時193公里，位於大島希洛（Hilo）東南方約1609公里處。檀香山的氣象學家約克拉克（Joseph Clark）表示：「任何強風的威脅都在減弱。如果目前的路線保持不變，風將會非常輕，最終可能會在沒有太多風的情況下，變得又熱又悶。」他也指出，任何降雨都將是局部性的，夏威夷將可免於大範圍的豪大雨。

外圍環流仍將帶來致命巨浪

儘管風雨威脅解除，但「奇科」的外圍環流所帶來的巨浪仍不容小覷。氣象局預測，由颶風引發的長湧，預計將於週日開始抵達大島與茂宜島（Maui）的海岸。氣象局警告，沿著東向海岸的衝浪高度，預計將達到3至4.5公尺，並可能伴隨足以致命的離岸流（rip currents），民眾應避免前往海邊活動。

氣象學家表示，雖然他們對於「奇科」將從夏威夷北方通過的路徑感到有信心，但情況仍可能發生變化。克拉克解釋，若颶風路徑再次向南修正，夏威夷降下豪雨的機率就會增加；反之，若其路徑持續北偏，威脅則將進一步減輕。當局呼籲，夏威夷群島的居民應持續關注風暴的最新動態。

