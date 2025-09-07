小泉進次郎勸退石破茂 為自己爭大位鋪路

日本農林水產大臣小泉進次郎。（歐新社）

2025/09/07 16:50

〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕日本首相石破茂將宣布下台，除了黨內逼宮壓力難擋之外，去年總裁選舉時，「倒票」給石破的前首相菅義偉和農林水產大臣小泉進次郎的「勸退」也扮演關鍵角色。小泉被視為是石破之後的有力人選之一，勸退石破也等於是為自己的首相之路鋪路。

綜合日媒報導，石破茂6日晚上在公邸與菅義偉和小泉進行會談，會中兩人勸告石破主動辭職以避免黨的分裂。菅義偉在公邸待了半小時，而小泉則待了一個半小時。產經新聞也報，石破當天還找來親信、經濟再生相赤澤亮正會談。6日晚上的會談，可能是石破決定下台的最後一根稻草。

請繼續往下閱讀...

自民黨去年總裁選舉，由第一輪最高票的政調會長高市早苗與次高的石破進入第二輪投票，結果石破獲得黨籍議員的多數票，以逆轉勝贏得總裁大位。當時菅義偉掌握的「菅集團」選票，以及前首相岸田文雄掌握的「舊岸田派」選票具有關鍵的作用。

小泉是菅義偉的愛將，據了解，當年小泉與女主播的婚事受阻，小泉透過菅義偉的公開祝福才讓生米煮成熟飯。4年前菅義偉決定不再競選總裁連任，之後就大力栽培小泉擔任接班人。而石破下台後，菅義偉也極有可能繼續支持小泉爭取總裁大位。

小泉在去年總裁大選雖未進入第二輪投票，但因「倒票」有功，選後穩居主流派，先後出任的石破執政團隊的選對委員長，以及農林水產相。

對於黨內倒石聲浪，小泉的態度游移，但挺石態度逐漸轉向。由於他身處石破的執政團隊，若公開表態贊成提前選舉總裁，將背上「令和明智光秀」的罵名，但若不表態，將很難有明正言順的理由在石破之後出馬競選總裁。所以在8日「提前選舉總裁」同意票統計結果出爐前，力勸石破主動辭職，等於也是為自己鋪路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法