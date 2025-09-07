為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    紐西蘭超狂2寶媽「赤腳跑100公尺樂高積木」 破金氏世界紀錄

    紐西蘭一位育有2名孩子的媽媽沃爾，今年挑戰赤腳跑過100公尺的樂高積木賽道，成功打破金氏世界紀錄。（圖擷取自「Guinness World Records」IG，本報合成）

    紐西蘭一位育有2名孩子的媽媽沃爾，今年挑戰赤腳跑過100公尺的樂高積木賽道，成功打破金氏世界紀錄。（圖擷取自「Guinness World Records」IG，本報合成）

    2025/09/07 17:55

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕樂高積木（LEGO）是許多家長會買給孩子的玩具，但不時傳出，有家長不慎光著腳踩到，痛到當場倒地、淚流不止，因此被眾人戲稱是家中「隱藏凶器」。然而，紐西蘭一名超狂媽媽不僅不畏懼踩到樂高積木，還挑戰赤腳跑完由樂高積木鋪成的100公尺賽道，打破金氏世界紀錄的同時，還讓她在網上一夕爆紅。

    綜合外媒報導，來自紐西蘭、育有2名孩子的媽媽沃爾（Gabrielle Wall），今年1月中旬身穿運動服、雙腳赤裸，在金氏世界紀錄工作人員的見證下，以標準的跑步姿勢，一路高速飛奔在100公尺賽道上。值得注意的是，沃爾腳下的賽道撲滿了凹凸不平、大小不同的樂高積木，但她非但沒有痛到倒下或減速，而是用盡全力直直往終點線狂奔。

    最終沃爾以24.75秒的成績，打破了金氏世界「赤腳跑過樂高積木100公尺最快紀錄」（fastest 100-m barefoot run over LEGO bricks），而她在完成挑戰後，露出燦爛笑容與親友團擊掌留念。報導指出，賽道一共使用重達661磅（約300公斤）的樂高積木，由紐西蘭慈善機構「想像力工作站」（Imagination Station）贊助。

    至於沃爾之所以進行這項挑戰的原因，她透露這其實是自己在2022年經歷健康危機後，特別寫下的「人生清單」（bucket list）的其中一項目標。沃爾向金氏世界紀錄表示，她對於自己能突破極限感到驕傲，並形容這是一次「難忘的體驗」。

    另外，雖然沃爾早在1月完成這項壯舉，但金氏世界紀錄直到本月2日初才陸續在臉書、IG、YouTube等社群發布她的挑戰影片，合計吸引逾1300多萬人次瀏覽。網友們對此留言驚呼，「跑天堂路的勇者」、「光看影片我腳就痛了」、「她根本是世界上最瘋狂的人」、「在半夜上廁所時，躲避孩子到處亂丟的樂高積木，就是最好的練習」。

    沃爾向金氏世界紀錄表示，她對於自己能突破極限感到驕傲，並形容這是一次「難忘的體驗」。（圖擷取自「Guinness World Records」官網）

    沃爾向金氏世界紀錄表示，她對於自己能突破極限感到驕傲，並形容這是一次「難忘的體驗」。（圖擷取自「Guinness World Records」官網）

