    國際

    蓋亞那總統成功連任 續拚石油財富共享及應對領土爭端

    蓋亞那總統阿里成功連任，贏得第2個任期。（法新社）

    2025/09/07 17:40

    〔中央社〕南美洲國家蓋亞那選舉委員會今天宣布，總統阿里成功連任，贏得第2個任期。這次大選結果授權阿里的政黨管理新發現的石油資源，值此之際，蓋亞那與委內瑞拉正陷於領土糾紛。

    法新社報導，蓋亞那選舉委員會於深夜發布的聲明中表示，阿里（Irfaan Ali）所屬的人民進步黨（PPP/C）以55%的得票率，贏得1日的大選。

    現年45歲、政治立場中間偏左的阿里，3日已透過聲明向法新社宣布勝選。

    蓋亞那龐大的石油財富使該國成為全球經濟成長最快速的國家，然而蓋亞那的國內生產毛額（GDP）雖飛速增長，超過一半的人民卻仍處於貧困狀態。現在阿里得確保石油財富惠及全國85萬人口。

    阿里即將展開第2個5年任期之際，適逢蓋亞那與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政府關係緊張。

    馬杜洛宣稱擁有艾瑟奎波地區（Essequibo）的主權，並於今年5月為這塊蘊藏豐富石油的地區選出地方首長及議員。

    阿里政府則獲得美國支持。近來美國為了反毒，在加勒比海部署軍艦，同樣與委內瑞拉關係緊繃。

