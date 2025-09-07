為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國餐酒館為拉客推出情色舞孃「辣舞+親嘴」！ 一查真相竟是......

    浙江杭州一間餐酒館傳出為了拉客，推出情色舞孃與顧客親密互動服務。（圖翻攝自微博）

    浙江杭州一間餐酒館傳出為了拉客，推出情色舞孃與顧客親密互動服務。（圖翻攝自微博）

    2025/09/07 20:18

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省杭州市一間餐酒館為了拉客，推出情色舞孃與顧客親密互動服務，近日遭人舉報，相關單位立刻要求店家停止不當營銷行為，並派員實地訪查，結果竟發現宣傳造假！

    綜合中港媒體報導，日前有中國網友在網上發布影片指控，位於杭州蕭山區的「醉舞輕謠國風燒鳥酒館」為了拉客，推出顧客付費可獲身著古裝的美女舞孃貼身熱舞服務，過程中舞孃除了對顧客做出各種「擦邊」（透過暴露衣著、挑逗行為或性暗示語言來吸引眼球、獲取流量的行為）動作，還能看到舞孃用嘴巴餵糖給顧客吃，嘴唇完全貼在一起，被外界質疑太過情色而舉報。

    據悉，該間餐酒館目前正常營業者，現在已經沒有提供跳舞服務，店家宣稱網上流傳的影片，被嘴對嘴餵糖的顧客其實是女性，平常店內跳舞的尺度也沒網傳影片這麼大。

    蕭山區文明辦本月5日發布通報稱，「關注到網上關於我區內一酒館營銷活動涉嫌『擦邊』的相關信息後，區文化市場行政執法隊會同相關部門立即進行了實地核查，當場要求該酒館經營者立即停止不當營銷行為，並對其是否存在其他違規行為進行核查。下一步，我們將舉一反三，會同有關部門進一步加強日常監管」。後續蕭山區文旅局工作人員表示，經調查後，確認該酒館不存在涉黃問題，只是宣傳造假、過度營銷，已約談過店家老闆和相關人員。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

