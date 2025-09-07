美國男坐冤獄27年終獲清白 真兇竟是關鍵證人

美國男子胡珀因1998年命案入獄27年，當年的關鍵證人如今坦承自己才是真兇，讓胡珀得以重獲自由。（美聯社）

2025/09/07 16:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州男子胡珀（Bryan Hooper Sr.），被認定犯下1998年4月15日77歲老婦普拉茲尼亞克（Ann Prazniak）命案，在坐冤獄27年之後，當年的關鍵證人受不了良心譴責坦承自己才是真兇，讓胡珀得以洗刷冤屈並出獄。

據《ABC》報導，在普拉茲尼亞克的遺體被發現後，警方開始約談數名可疑人士，女子楊恩（Chalaka Young）在前3次偵訊中始終否認她和本案有關，到了第4次時警方掌握了重要證據，亦即用來綑綁死者的膠帶上有楊恩的指紋。

對此，楊恩供稱她是在胡珀逼迫下協助把風，胡珀被捕等待審判時，警方在監獄的線人回報胡珀向他們透露是自己犯下了謀殺案，最終導致胡珀被判處無期徒刑。

不過，監獄線人在胡珀入獄後陸續撤銷證詞，胡珀隨即展開多次上訴但並未成功，因為最初且最關鍵的證人楊恩並未改口。到了今年7月19日，在喬治亞州監獄服刑的楊恩承受不了多年的良心譴責，坦承是自己單獨作案並把胡珀當成替罪羔羊。

現年54歲的胡珀在9月4日獲釋，相隔27年後終於和家人團聚。針對楊恩陷害自己一事，他感謝對方最終站出來「願上帝保佑她」，胡珀之後規劃要好好趕上這個時代學習新事物，並和包括4個孩子在內的家人共度時光。

