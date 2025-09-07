為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    「倒石」勢力難擋 石破茂將辭職化解自民黨分裂危機

    日本首相石破茂，終於擋不住黨內的逼宮壓力將宣布辭職。（美聯社）

    日本首相石破茂，終於擋不住黨內的逼宮壓力將宣布辭職。（美聯社）

    2025/09/07 16:02

    〔駐日特派員林翠儀／東京7日報導〕7月20日參院大選慘敗後，硬撐了近50天的日本首相石破茂，終於擋不住黨內的逼宮壓力，可能在今晚宣布辭職。由於自民黨的「提前選舉總裁」意向調查即將在8日進行統計，目前傾贊成派遠多於反對派，雖然之前曾傳出石破可能會祭出「解散國會」的反制措施，但並未收到嚇阻的效用。綜合日媒報導，石破在意向調查結果出爐前選擇辭職是為了避免黨的分裂。

    石破去年10月上任首相後，帶領自民黨經歷了眾院大選，今年6月的東京都議員選舉和7月舉行的參院大選3戰皆敗，導致執政黨在眾參兩院席次首次雙雙未過半，面臨朝小野大的執政危機。

    7月20日參院大選慘敗後，黨內要求石破必須為3次的敗選負責下台，但石破卻列舉了美日關稅談判關鍵階段、必須應對可能發生的大地震等災害，強調現在最重要的課題是，不能讓國政因為政局混亂而停滯，所以堅持繼續留任。

    石破的留任理由並未獲黨內接受，串聯推倒石破的浪潮也從少壯派議員開始，如雪球般愈滾愈大，黨內不但啟動了「提前選舉總裁」徵詢作業，表態贊成的人數也遠高於反對者。

    綜合日媒報導，石破昨晚在公邸與前首相菅義偉及農林水產相小泉進次郎舉行會談，菅義偉勸告石破主動下台，以化解黨內分歧。事實上，去年總裁選舉時支持石破的黨內資深議員前天也出面表態，希望石破主動辭職，不想看到自民黨因為此事分崩離析。石破可能見到大勢已去，所以選在明天結果出爐前夕，先自行宣布下台。

    圖
    圖
