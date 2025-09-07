紅海海底電纜驚傳斷裂！亞洲、中東網路大亂 胡塞叛軍攻擊疑雲再起

海底電纜是支撐全球網路通訊的關鍵基礎設施，其鋪設與維護工程浩大。近日紅海發生的電纜斷裂事件，再次凸顯了此一全球命脈的脆弱性與戰略重要性。（圖擷取自Google）

2025/09/07 16:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，專家7日證實，位於全球航運咽喉的紅海，再次發生海底電纜斷裂事件，已對亞洲與中東部分地區的網路連線造成干擾。由於斷裂原因尚不明朗，加上葉門「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）叛軍在該地區持續活躍，外界擔憂這可能是繼商船之後，全球網路基礎設施也成為攻擊目標的危險信號。

網路連線監測組織NetBlocks指出，此次事件是「一系列海底電纜中斷」，主要影響了靠近沙烏地阿拉伯吉達港（Jeddah）的「東南亞-中東-西歐4號」（SMW4）與「印度-中東-西歐」（IMEWE）2條電纜系統，導致包含印度與巴基斯坦在內的多個國家網路連線品質下降。科技巨頭微軟（Microsoft）也透過其狀態網站公告，由於紅海的海底光纖斷裂，中東地區「可能會經歷網路延遲增加」。

意外或攻擊？ 斷裂原因成謎

海底電纜是現代網路的骨幹之一，其斷裂原因可能是船隻誤拋下的船錨所致，但也可能成為蓄意攻擊的目標。儘管胡塞叛軍過去曾否認攻擊海底電纜，但早在2024年初，葉門的國際公認政府就曾指控胡塞計畫攻擊這些線路。7日上午，胡塞旗下媒體也引述NetBlocks的報導，承認了此次電纜斷裂事件。

此次事件發生的背景極其敏感。自2023年11月以來，由伊朗支持的胡塞組織為施壓以色列結束加薩戰爭，已在紅海對超過百艘船隻發動攻擊。與此同時，在以色列對伊朗發動了為期12天的戰爭，且美軍轟炸了其3處核設施後，美國與伊朗之間關於核協議的談判前景也陷入疑問。在如此複雜的地緣政治風暴中，穿越紅海的全球網路命脈，顯得比以往任何時候都更加脆弱。

