川普頻插手波索納洛案 魯拉：不會允許外國政府干涉

2025/09/07 15:12

〔編譯孫宇青／綜合報導〕巴西7日慶祝「獨立日」前夕，總統魯拉在電視演說中強調，巴西有能力在不受外國干預的情況下實現自治，暗中批評那些鼓勵「攻擊」巴西的政治人物，以及頻頻對巴西前總統波索納洛司法案件置喙的美國總統川普。

《彭博》報導，魯拉向全國人民表示，巴西與所有國家都保持友好關係，但不接受任何人的命令，「巴西只有一個主人，就是巴西人民」。在美國總統川普要求巴西最高法院結束對巴西前總統波索納洛2022年大選失敗後涉嫌策劃政變的審判後，魯拉指責川普試圖干涉巴西事務。

波索納洛的兒子愛德華多．波索納洛（Eduardo Bolsonaro）已在美國待了數月，遊說美國將巴西作為攻擊目標。隨著父親的法律困境日益加深，他不斷向川普政府施壓。川普已根據「馬格尼茨基法案」（Magnitsky Act）對最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）實施制裁，並撤銷他的美國簽證。

莫瑞斯先前下令，所有離開波索納洛豪宅的車輛，都必須「檢查車內和後行李箱」，並要求警方「24小時監控」波索納洛居家監禁住所。

魯拉在6日的演講中重申，「一些巴西政治人物鼓勵（外國）攻擊巴西，這種行為是不可接受的」，甚至砲轟這些人是「國家的叛徒」，但並未指名道姓。魯拉重申，巴西憲法確立三大權力之間的獨立性，這意味著巴西總統「不能干涉巴西司法系統的裁決」。

