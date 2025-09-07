逼宮聲浪強！ 農林水產大臣小泉進次郎促石破茂儘早下台

日本農林水產大臣小泉進次郎表態，促自民黨總裁、首相石破茂儘早交出權力，避免黨內繼續分裂。（歐新社）

2025/09/07 14:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕針對日本執政黨自民黨總裁是否提前改選的統計，8日即將見分曉。值此關鍵時刻，身為內閣一員的農林水產大臣小泉進次郎，敦促總裁石破茂儘早下台，使得黨內「逼宮」石破茂的聲浪日益高漲。

《彭博》7日引述《日經新聞》報導，石破茂6日與小泉進次郎和前首相首相菅義偉會面，討論與自民黨選舉相關的黨內問題，這2位關鍵人物都鼓勵石破茂儘早交出權力，以防止黨內分裂加劇。石破茂8日將面臨1場關鍵投票，決定自民黨是否提前改選總裁。

自從自民黨7月參議院大選失利，失去參、眾兩院控制權後，黨內已陷入數週紛爭，但石破茂仍堅持要繼續執政。如果自民黨8日決定提前改選總裁，預計石破茂將提前2年卸下首相職責，因為這明顯表示人們對他失去信心。

身為石破茂內閣的重要成員，小泉進次郎表態希望石破茂下台，使得要求石破茂在投票前辭職的呼聲更加強烈。小泉進次郎本身也被視為野心勃勃的候選人之一，4年前曾勸說菅義偉不要競選連任總裁。

最新民調顯示，自民黨愈來愈傾向提前改選總裁。其他石破茂曾經的盟友，包括法務大臣鈴木馨祐和前經濟產業大臣齋藤健，最近也表示支持提前改選黨魁。《讀賣新聞》7日公佈的1項民調顯示，在8日有資格投票的342名自民黨議員和地方代表中，161人支持提前改選總裁，50人反對，約30％的人仍未做出決定。

對市場而言，提前改選總裁的前景增加政策方向的不確定性。新任自民黨總裁可能會推行更激進的經濟措施，增加財政壓力，並可能影響日本央行的升息步伐。

