    國際

    易會滿遭查 中媒：2025年已有8名正部級官員落馬

    14屆全國政協經濟委員會副主任易會滿因涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。今年以來已有41名中管幹部被執紀審查。（歐新社資料照）

    14屆全國政協經濟委員會副主任易會滿因涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。今年以來已有41名中管幹部被執紀審查。（歐新社資料照）

    2025/09/07 17:11

    〔中央社〕14屆全國政協經濟委員會副主任易會滿因涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。陸媒報導，今年以來已有41名中管幹部（一般為副部級以上官員）被執紀審查，人數與去年同期相若；被查幹部包含8名正部級官員，高於去年同期的6人，且其中7人為任上被查。

    陸媒第一財經報導，今年以來，已有41名中管幹部被執紀審查，人數與去年同期的40人大致相當，被查幹部中包含8名正部級官員。

    按官方宣布調查的先後順序，8名落馬的正部級官員分別是：14屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任齊扎拉，14屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員蔣超良，山西省委副書記、省長金湘軍，廣西壯族自治區黨委副書記、自治區政府主席藍天立，14屆全國政協常委、經濟委員會副主任畢井泉，13屆全國政協教科衛體委員會副主任劉慧，內蒙古自治區黨委副書記、自治區政府主席王莉霞，14屆全國政協經濟委員會副主任易會滿。

    報導指出，這份名單有兩大顯著特點，一是僅劉慧1人為退休後被查，其餘7人均為任上落馬。二是任上被查者中有3人為省級政府在任一把手，占總數的1/3。這2個特點在最近幾年較為罕見。

    從41名被查中管幹部落馬前的工作領域來看，不包括負責全面工作的地方黨政主要官員在內，至少有17人的工作與經濟密切相關。

    比如易會滿、畢井泉同為14屆全國政協經濟委員會副主任；徐憲平為前國家發展和改革委員會黨組成員、副主任，陳時飛為前國家藥品監督管理局黨組成員、副局長。今年最早官宣被查的張天峰為前國家煙草專賣局黨組成員、副局長。

    另外，今年落馬的中管幹部中，就有2名易會滿在證監會工作時的同事，即今年3月被查的前中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組組長、前證監會黨委委員王會民，和今年4月被查的時任證監會黨委委員、副主席王建軍。

    報導指出，近年來，證監系統反腐持續推進，還有前證監會科技監管司司長姚前、前證監會發行監管部副主任李筱強、前證監會法律部副主任吳國舫等也被查處。

    熱門推播