美威力球547億頭獎開出！ 2幸運兒平分史上第2高獎金

9月5日在美國加州霍桑市的1家彩券行，手寫看板標示著上看18億美元的威力球頭獎獎金，反映出全美因這筆史上第2高獎金而掀起的購買熱潮。（美聯社）

2025/09/07 13:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，在歷經了長達3個月、連續41期無人中獎的漫長等待後，美國「威力球」（Powerball）樂透於當地時間6日晚間開出巨額頭獎，獎金最終確認高達17.87億美元（約新台幣547億），是美國樂透史上的第2高紀錄。官方證實，頭獎彩券分別在密蘇里州與德州售出，將由2位幸運兒平分。

開出的中獎號碼為：11、23、44、61、62，威力球號碼（Powerball）為17。威力球樂透的中獎機率高達2億9220萬分之1，其高難度正是為了累積巨額獎金而設計。上一次開出頭獎是在今年5月31日。

請繼續往下閱讀...

2種領獎方式 稅前現金各得125億元

根據主辦威力球的多州樂透協會（Multi-State Lottery Association）聲明，每位中獎者都有2種領獎方式可選擇。第1種是選擇分30期、領足29年，領取總額8.935億美元（約新台幣273.6億）的年金；另1種則是選擇一次性領取現金，獎金為稅前4.103億美元（約新台幣125.6億），而這通常是絕大多數中獎者的選擇。

除了頭獎外，6日晚間的開獎也造就了多位百萬富翁。有2張在堪薩斯州與德州售出的彩券，中了200萬美元（約新台幣6126萬）的貳獎；另有18張在全美13個州售出的彩券，各中了100萬美元（約新台幣3063萬）的大獎。在頭獎開出後，威力球下週一的頭獎金額將重置為2000萬美元（約新台幣6.12億）。

目前美國樂透史上的最高獎金紀錄，仍是2022年11月7日在加州開出的20.4億美元威力球頭獎。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法