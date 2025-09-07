為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    泰國「大麻總理」阿努廷獲泰王任命就職 承諾4個月內解散國會

    泰國新任總理阿努廷。（路透資料照）

    泰國新任總理阿努廷。（路透資料照）

    2025/09/07 13:21

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據法新社報導，在獲得泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）的正式御令任命後，泰國大亨、泰自豪黨（Bhumjaithai Party）黨魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）於7日宣誓就職，成為泰國近兩年來的第三位總理。然而，這位以推動大麻合法化聞名的政壇老將，其任期從一開始就註定了「看守」的性質，他承諾將在四個月內解散國會，重新大選。

    此次泰國政壇的權力洗牌，源於前總理、政壇豪門欽那瓦家族（Shinawatra clan）的繼承人貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）上月遭憲法法院下令解職。在隨後的權力競逐中，身為保守派的阿努廷，竟是透過與國會最大黨、進步派反對黨「人民黨」達成協議，才成功擊敗執政的為泰黨（Pheu Thai）候選人，上演了一場驚人的逆轉。他用承諾舉行修憲公投與在四個月內重新大選，換取了反對黨的支持。

    資深官僚入閣 盼穩定經濟

    現年58歲的阿努廷曾任副總理及衛生部長，其最廣為人知的政績，是作為2022年泰國大麻除罪化的主要推手。面對數月政治動盪後疲軟的經濟，阿努廷已任命多位資深技術官僚入閣，希望能為市場帶來信心。其中包括讓資深外交官希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）回鍋擔任外交部長，以因應七月份與柬埔寨爆發邊境衝突後的脆弱停火局勢。

    在成功上位後，阿努廷呼籲全國團結，稱各方必須共同努力，「以彌補失去的機會來推動我們的國家前進」。他強調，新政府將嚴格執法，「不會有任何援手伸向任何人，（法律）不會被用來欺壓任何人，也不會對任何人尋求報復。」

    在這場政治風暴中黯然下台的為泰黨，其背後的精神領袖、前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra），已於4日晚間離開泰國，返回其自我流放多年的杜拜。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

