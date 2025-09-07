為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    南韓外長擬親赴華府！抗議美方突襲現代汽車工地、逮數百公民

    美國移民暨海關執法局（ICE）探員本週對南韓現代汽車位於喬治亞州的工地發動突襲，逮捕了數百名疑似非法工作的勞工。南韓政府證實其中逾300人為其公民，並對此向美方提出嚴正抗議。（美聯社）

    2025/09/07 13:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《彭博》報導，在美國移民暨海關執法局（ICE），對南韓現代汽車（Hyundai Motor Co.）位於喬治亞州的製造園區發動「史上最大」規模的移民突襲，並逮捕超過300名南韓公民後，首爾方面的應對行動已全面升級。南韓外交部長不僅召開緊急會議，更表示不惜親自飛往華府與美方交涉。

    南韓外交部長趙顯於6日緊急召開因應會議，他在會前對媒體發表了措辭強硬的談話。趙顯表示：「總統已強調，我國企業在美國的投資，其經濟活動絕不能在美國執法的過程中，受到不當的侵害。」他接著說，將考慮立即派遣高階官員前往現場，若有必要，「包括我本人前往華盛頓與美國政府協商」。

    除了外長的強硬表態，南韓外交體系也已展開行動。外交部在聲明中證實，第一次官朴潤柱已於6日致電美國國務院政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker），對此事件表達了「令人遺憾」的立場，尤其針對韓籍勞工被捕的照片外流一事，並要求美方解決當前狀況。

    這場執法行動發生在美韓經濟合作日益深化之際，顯得格外諷刺。南韓總統李在明上月才剛與美國總統川普舉行首次峰會，並宣布將透過一項高達3500億美元（約新台幣10.72兆）的基金，協助韓企進入美國市場。而此次遭突襲的HL-GA電池公司，正是現代汽車與LG新能源的合資企業，其產品將供應現代汽車全新的電動車生產中心，該中心更是喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）經濟發展策略的基石。

