為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南韓江陵市世紀旱災 小學生寫信給李在明陳情

    南韓江陵市面臨嚴重旱災，當地小學生寫信給總統李在明陳情。圖為水位持續下降的江陵五峯水庫。（歐新社）

    南韓江陵市面臨嚴重旱災，當地小學生寫信給總統李在明陳情。圖為水位持續下降的江陵五峯水庫。（歐新社）

    2025/09/07 13:23

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓江原特別自治道江陵市面臨數十年來最嚴重的旱災，當地雲陽小學10多名6年級學生聯名寫信給總統李在明，希望中央政府能夠出面協助。

    《東亞日報》報導．在這封長達5頁的陳情信中，小學生表示乾旱導致他們的日常生活受到影響，很擔心學校會無法供應營養午餐，或者是連上學都沒辦法。小學生透露，校方有發給他們每人10瓶水，但太重了根本拿不動，希望當局能幫忙處理搬運問題。

    據了解，小學生原本是打算寫信給江陵市長金洪奎，但後來想到市府長期忽視乾旱問題，因此決定向李在明陳情。小學生在信中批評金洪奎和當地選區的國會議員，指責這些政客未能及時應對旱災，「如果我們有投票權，絕不會投給這些人。」

    江陵市從6日上午9時開始，對公寓與大型住宿設施等123處地點實施限水，若供應市內87％生活用水的五峯水庫水位降至10％以下，將進一步擴大限水措施，該水庫在6日晚間6時水位為12.8％，比5日下降了0.4％。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播