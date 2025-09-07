南韓江陵市世紀旱災 小學生寫信給李在明陳情

南韓江陵市面臨嚴重旱災，當地小學生寫信給總統李在明陳情。圖為水位持續下降的江陵五峯水庫。（歐新社）

2025/09/07 13:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓江原特別自治道江陵市面臨數十年來最嚴重的旱災，當地雲陽小學10多名6年級學生聯名寫信給總統李在明，希望中央政府能夠出面協助。

據《東亞日報》報導．在這封長達5頁的陳情信中，小學生表示乾旱導致他們的日常生活受到影響，很擔心學校會無法供應營養午餐，或者是連上學都沒辦法。小學生透露，校方有發給他們每人10瓶水，但太重了根本拿不動，希望當局能幫忙處理搬運問題。

據了解，小學生原本是打算寫信給江陵市長金洪奎，但後來想到市府長期忽視乾旱問題，因此決定向李在明陳情。小學生在信中批評金洪奎和當地選區的國會議員，指責這些政客未能及時應對旱災，「如果我們有投票權，絕不會投給這些人。」

江陵市從6日上午9時開始，對公寓與大型住宿設施等123處地點實施限水，若供應市內87％生活用水的五峯水庫水位降至10％以下，將進一步擴大限水措施，該水庫在6日晚間6時水位為12.8％，比5日下降了0.4％。

