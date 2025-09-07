為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    雪梨發生大白鯊攻擊致死事件 無人機海灘上空尋蹤

    雪梨海灘發生鯊魚攻擊衝浪客致死事件後，當局今天出動無人機及直升機，尋找大白鯊蹤跡。（法新社）

    2025/09/07 17:02

    〔中央社〕澳洲政府官員表示，雪梨海灘昨天發生鯊魚攻擊衝浪客致死事件後，當局今天出動無人機及直升機，監看雪梨兩處知名海灘的周邊水域，尋找大白鯊蹤跡。

    昨天事發地點在新南威爾斯州（New South Wales）首府雪梨北部，距離長礁海灘（Long Reef Beach）約100公尺處，當時這名男子正與朋友一同衝浪。

    警方表示，這名經驗豐富的衝浪客雖被其他同伴從水中救起，但由於失血過多，當場傷重不治。

    名列澳洲人口最多城市的雪梨，在這起鯊魚攻擊事件後，市內兩處海灘今天繼續關閉。

    雪梨海灘上一次發生鯊魚攻擊致命事件，是在2022年2月，之前1963年發生首例。

    新南州初級產業及區域發展部（DPIRD）表示，州內主要水上救難組織「新南州衝浪救生協會」（Surf Life Saving NSW）今天調派無人機和直升機巡視此一區域，尋找鯊魚的蹤跡。

    區域發展部聲明指出，現場也增設了更多「智慧誘餌浮標」，這些浮標運用衛星技術，在鯊魚咬住誘餌時，會即時傳訊當局。

    負責調查此案的區域發展部指出，根據政府鯊魚生物學家評估受害者衝浪板的照片之後，「研判肇事的大白鯊體長約3.4至3.6公尺」。

    依據雪梨塔隆加動物園（Taronga Zoo）的官方數據，昨天這起事件是今年內澳洲全境發生的第4起鯊魚致命攻擊事件。3月間在西澳（Western Australia）一處偏遠海灘，有一名衝浪客在淺水區遭鯊魚攻擊身亡。

    根據佛羅里達大學（University of Florida）的國際鯊魚攻擊檔案（International Shark Attack File），2024年澳洲發生的鯊魚無故咬人案例件數僅次於美國。

    圖
    圖
