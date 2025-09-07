保護無尾熊 澳洲新南威爾斯州大片林地暫停伐木

澳洲東部的新南威爾斯州將暫停大片林地伐木，以設立「大無尾熊國家公園」。（法新社）

2025/09/07 16:54

〔中央社〕為了打造無尾熊庇護所，挽救無尾熊族群免於滅絕，澳洲東部的新南威爾斯州（New South Wales）將暫停大片林地伐木。

新南威爾斯州政府明起生效的這項禁令，禁止北海岸17萬6000公頃（43萬5000英畝）森林伐木，以設立「大無尾熊國家公園」（Great Koala National Park）。禁令將影響6家木材廠及約300名工人。

州政府警告，若不採取行動，這個澳洲人口最多的州，恐在2050年前看到無尾熊絕跡。

環保人士指出，過去數十年，因為森林砍伐、乾旱及野火，新南威爾斯州的無尾熊數量已大幅減少。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）表示：「無尾熊在新州野外面臨絕種威脅，這是難以想像的。『大無尾熊國家公園』正是為了徹底扭轉這一危機。」

州政府在聲明中指出，已聯繫所有受影響的木材工廠，為工人薪資及營運成本提供補助，同時免費提供培訓、財務、健康與法律等服務。

州政府最初於2023年宣布規劃無尾熊庇護所，但當時僅暫停8400公頃森林伐木。

官員表示，「大無尾熊國家公園」將成為超過1萬2000隻無尾熊、3萬6000隻大尾袋鼯（Greater Glider）及100多種受威脅物種的避難所。

政府指出，未來將投入600萬澳元（400萬美元）來支持該地區觀光及小型企業發展。

