武漢大學開學典禮椅子引發「媚日」風暴！ 遭小粉紅出征被迫道歉

武漢大學研究生開學典禮的椅子標籤被指像日本國旗。（圖取自微博）

2025/09/07 12:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國名校武漢大學近日舉行新生開學典禮，會場上一批白色椅背中央貼有紅色圓形貼紙的座椅，因其外觀酷似日本國旗，竟在中國網路引爆一場荒謬的「獵巫」風暴。在中國官方剛紀念完抗戰勝利80週年、民間反日情緒高漲的背景下，無數小粉紅群起圍剿，怒批校方「媚日」、「被日本間諜滲透」，迫使武漢大學校方在排山倒海的壓力下，發表聲明公開致歉。

校方致歉後啟動言論審查

綜合中媒報導，這起爭議源於武漢大學5日舉行的研究生開學典禮。校方為配合典禮的空中拍攝，需由師生排成「WHU」（武大英文縮寫）與「1893」（建校年份）等圖案，因此在部分白色座椅椅背上黏貼紅色圓形標籤，用以引導穿著不同顏色服裝的師生入座。不料此舉卻因視覺上的巧合，讓整個會場看起來像是佈滿了日本國旗，相關照片在網路瘋傳後，迅速衝上微博熱搜。

請繼續往下閱讀...

小粉紅群情激憤 胡錫進籲冷靜

大批中國網民湧入社群平台，留下「如此名校竟沒政治敏感度」、「漢奸」、「把985身分讓出來吧」等激烈言論。連愛國大V「司馬平邦」都稱，「武漢大學真是病了，而且是不治之症」。《環球時報》前總編輯胡錫進則發文緩頰，稱相信這是校方的「無心之過」，「借他們100個膽子，也不會有人敢在這日子裡給小日子的軍國主義招魂」，呼籲大眾應有基本信任。

然而，輿論壓力最終仍迫使武漢大學黨委研究生工作部發表聲明，為引發「誤讀」深表歉意，並承諾未來將提高工作嚴謹性。但這份聲明未能平息所有質疑，更諷刺的是，在校方道歉後，中國各大入口網站與社群平台，反而開始大規模刪除與「日本旗椅子」相關的負面評論與圖片，此舉無疑是此地無銀三百兩，更激起了網民對於言論審查的質疑與不滿。

椅子的標誌是為了為配合現場空拍排字「WHU」（武漢大學英文縮寫）和「1893」（建校年份）。（圖取自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法