帳號被停權還收錢！ 與Meta執行長扎克伯格「同名同姓」美國律師氣炸提告

來自美國印第安納州的律師扎克伯格（左），因為不幸與Meta執行長扎克伯格「同名同姓」，導致他的臉書帳號多次被當成「假冒名人」封鎖停權。（圖擷取自@Dexerto 社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕近來美國律師扎克伯格（Mark S Zuckerberg）向法院提告臉書母公司Meta，因為他不幸與Meta執行長扎克伯格（Mark Zuckerberg）出現「同名同姓」的情況，導致他的臉書帳號多次被當成「假冒名人」封鎖停權，不僅造成業務流失，期間平台還不退還他購買的廣告費，對他的生活與工作帶來嚴重困擾。

綜合外媒報導，來自印第安納州、經營事務所長達38年的律師扎克伯格，日前向媒體展示幾份電子郵件，顯示他的臉書帳號自2017年起，多次遭到Meta判定為「冒用名人」，帳號至少被停用5次，讓他不得不寫信申訴，其中一封內容還自嘲，「如果你碰到那位年輕、比較有錢的馬克・扎克伯格，請替我跟他打招呼，他每天都把我惹毛。」

律師扎克伯格指出，他的帳號停用期間，臉書平台並未退還他購買逾1.1萬美元（約新台幣33.4萬元）的廣告費。他接受印第安納州當地電視台WTHR-TV慘訪時，對此抱怨「這一點也不好笑，尤其是在他們拿走我的錢時候」，並以「在高速公路邊買下廣告看板，都付錢了，卻被一條巨大毯子蓋住，廣告效益完全消失」來比喻自己的倒楣處境。

他還透露，臉書平台的審查機制屢次質疑他的「真實姓名」，並要求他上傳身分證、信用卡影本與臉部照片進行核驗，然而他的帳號仍遭反覆關閉。另據《BBC》報導，Meta在今年5月平台再次關閉他的帳號，直到訴訟提起後才恢復，並標示為「已驗證」，而Meta聲稱他們發現誤判後，已將帳號解封，也承諾避免此事重演。

這場同名同姓風波，不僅給律師扎克伯格在網路社群給他帶來困擾，根據他在自建網站「iammarkzuckerberg.com」留下的記錄，他遇到過飯店、餐廳訂位被當惡作劇直接掛斷；家譜網站23andMe上，有超過750多人自稱和他有親戚關係，還開口跟他要錢；甚至常收到原本要給Meta扎克伯格的電話或訊息，內容從要錢到死亡威脅都有。

目前律師扎克伯格已在馬里昂高等法院（Marion Superior Court）提出訴訟，他抱怨這些負面影響長年下來，已對他造成實質損失。不過也努力將困境化為轉機，像是大眾在Google搜尋「Mark Zuckerberg bankruptcy」時，他經營的律師事務所會優先跳出來，曝光度意外大幅提升。

對於律師扎克伯格的遭遇，Meta方面回應了採訪媒體，強調「世界上不只一位馬克・扎克伯格」，並表示正在協助處理律師扎克伯格的案件。另外，律師扎克伯格聲稱他對Meta扎克伯格並無惡意，並提到對方哪天真的在印第安納州遭遇財務危機，「看在我們同名同姓的份上，我很樂意接案。」

Attorney Mark Zuckerberg is suing Facebook CEO Mark Zuckerberg because his Facebook account keeps getting deleted



Facebook believes he's impersonating Mark Zuckerberg because his name is Mark Zuckerberg pic.twitter.com/TXjgZnGcN9 — Dexerto （@Dexerto） September 4, 2025

