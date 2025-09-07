為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    颱風塔巴預計8日廣東登陸 當地防汛防颱

    颱風塔巴預計將於8日在中國廣東中西部登陸，預計將嚴重影響廣東。（圖擷自中央氣象署）

    颱風塔巴預計將於8日在中國廣東中西部登陸，預計將嚴重影響廣東。（圖擷自中央氣象署）

    2025/09/07 16:44

    〔中央社〕颱風塔巴預計將於8日在廣東中西部登陸，預計將嚴重影響廣東。中國國家防總於6日下午6時已針對廣東、海南啟動防汛防颱四級應急響應，並派出工作組趕赴廣東。

    據中國中央氣象台網站消息，預計塔巴將以每小時10至15公里的速度向西北方向移動，強度逐漸增強，並將於8日凌晨到中午在廣東珠海至湛江一帶沿海登陸，登陸後強度逐漸減弱。

    據陸媒南方都市報報導，7日廣東沿海市縣多雲轉大雨到暴雨局部大暴雨，其他市縣多雲，有（雷）陣雨。8至9日，珠三角南部和粵西市縣有暴雨到大暴雨局部特大暴雨，粵東市縣有大雨到暴雨局部大暴雨，其他市縣有（雷）陣雨局部暴雨。10日，廣東大部多雲有（雷）陣雨。

    7日8時至8日8時，河南中部、江蘇東部、陝西南部、重慶北部、四川盆地南部、福建東南部、廣東中南部、海南島東部等地部分地區有大到暴雨。

    為因應颱風，廣州鐵路的部分列車調整運行區段或停運。6日下午4時，廣州鐵路發布消息，為確保旅客列車運行安全，國鐵廣州局根據降雨影響範圍，將對部分列車採取調整運行區段、停運等措施，主動規避風險。

    7日下午6時後，途經深湛線部分列車停運或改為廣州南站終到。6日至7日，往返海南島的過海列車調整至廣州白雲站終到或始發。7日，安陽往返三亞方向列車，深圳東往返三亞、昆明、靖西、湛江方向列車部分停運。

