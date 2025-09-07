曾批准海豹部隊秘密登陸北韓卻誤殺平民？ 川普回應了

曾派出海豹部隊秘密登陸北韓，最後因誤殺平民導致任務失敗，對此，美國總統川普否認，他表示自己不知道這件事。（法新社）

2025/09/07 11:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》爆料，川普擔任美國總統第一任期期間，曾派出海豹部隊（Navy SEALs）秘密登陸北韓，企圖安裝電子竊聽設備，最後因誤殺平民導致任務失敗，消息一出引發國際議論，對此，美國總統川普否認，他表示自己不知道這件事。

《紐約時報》報導指出，2019年年初，當時首個任期的總統川普將與金正恩舉行峰會，海豹部隊為讓美國獲得談判情報，要秘密在北韓安裝一個訊號情報收集裝置，這任務的風險極高，因為如果當時的特戰人員被發現或被俘獲的話可能會令局勢升溫，故此當時是需要獲時任美國總統的川普親自批准。

請繼續往下閱讀...

任務執行當晚，遇上船頭探測燈大亮的船隻，由於以為對方是北韓的巡邏單位，海豹部隊成員向船隻開火，擊斃當時船上3人，登上這艘船之後發現，這些人都是北韓漁民，為了滅跡，海豹部隊用刀刺穿屍體的肺部，確保把他們拋棄在海中的時候會沉下海底，也在沒有安裝裝置的情況下撤離。

《紐約時報》指當時川普政府也未向監管機密行動的國會要員說明，恐有違法之虞。對此，川普在白宮橢圓形辦公室被問及此事時，他矢口否認，強調「我對此一無所知，我還是第一次聽說這事……我可以查查，但我不知道。」白宮、五角大廈以及美國特種作戰司令部都拒絕對《紐約時報》報導回應。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法