Coldplay拍到CEO偷腥事件 女主角和綠帽夫離婚

Astronomer的CEO拜倫與人事總監卡伯特偷情，在Coldplay演唱會被抓包。（圖擷取自TikTok）

2025/09/07 11:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國新創公司Astronomer執行長拜倫（Andy Byron），與公司人事總監卡伯特（Kristin Cabot）在雙方已婚下仍私下偷腥，不過2人今年7月在樂團Coldplay演唱會上遭「親吻鏡頭（Kiss Cam）」抓姦，目前傳出卡伯特已和綠帽夫離婚。

據《NBC》報導，法院文件顯示，卡伯特已於8月13日在新罕布夏州樸茨茅斯申請離婚，從而啟動目前正在進行中的離婚程序，預計11月26日將在新罕布夏州第10巡迴法院家事法庭舉行聽證會。

請繼續往下閱讀...

卡伯特和被戴綠帽的丈夫並未回應此事，雙方律師也不予置評。據了解．在出軌醜聞曝光之後，拜倫與卡伯特先後從Astronomer離職。

回顧2人在Coldplay演唱會被拍到的當下，卡伯特立即摀臉轉身不願面對鏡頭，拜倫則蹲下躲避，讓樂團主唱克里斯馬汀（Chris Martin）打趣地表示「他們要麼是在搞婚外情，不然就是非常害羞。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法