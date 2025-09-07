為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    以色列炸毀加薩高樓、空投傳單下最後通牒 逼百萬人撤離

    圖為加薩市的蘇西住宅大樓（Sussi Tower）遭以色列空襲夷為平地後，當地居民在斷垣殘壁中尋找可用物資。以色列軍方稱此舉是為摧毀哈瑪斯的監控點，並作為逼迫居民在地面總攻前撤離的最後通牒之一。（法新社）

    

    2025/09/07 10:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《法新社》報導，以色列軍方於6日發動空襲，夷平了加薩市中心1棟高樓。此舉被視為1次「殺雞儆猴」的強力心理戰，旨在為其同時空投的數千張撤離傳單增添致命的說服力，對城內近百萬居民下達最後通牒，逼迫他們在地面總攻前撤離。

    以高樓崩塌為證的「最後通牒」

    這是以色列連續第2天摧毀加薩市的地標性高樓。在空襲的同時，以色列戰機在該市西部社區投下大量傳單，警告居民向南方的「人道主義區」撤離。然而，許多居民對這種「先摧毀再警告」的模式感到絕望。

    住在帳篷裡的居民納菲茲·阿尼斯（Nafez Anis）告訴《法新社》：「我們該去哪裡？我們會等著，當我們看到以色列戰車開過來時，我們就會離開。」

    以色列國防部長卡茲（Israel Katz）分享了這棟約15層樓高的「蘇西住宅大樓」（Sussi residential tower）瞬間崩塌的影片。以軍稱該樓被哈瑪斯（Hamas）用於監控，哈瑪斯則否認。加薩民防機構稱，以色列6日的砲火已造成56名巴勒斯坦人死亡。

    與此同時，美國總統川普證實，正就人質問題與哈瑪斯進行「深度談判」。6日晚間，數千以色列民眾在特拉維夫集會，並拉起巨幅布條向川普求救。

    以軍呼籲居民前往南方的「阿爾-瑪瓦西」（Al-Mawasi）安全區，但許多居民指出，該區過去也曾遭反覆轟炸。「無論我們去哪，死亡都如影隨形，」20歲的居民薩米亞·穆斯塔哈（Samia Mushtaha）說。

