    首頁　>　國際

    英國爆發「Jellycat搶劫潮」！網紅絨毛玩具引爆暴力犯罪

    英國絨毛玩具品牌Jellycat以其多元創意聞名，從傳統的雪人與兔子玩偶（左），到充滿奇趣的炸魚薯條主題組合（右）。正是這種獨特的收藏價值與網路高人氣，使其不幸成為英國各地竊盜潮的目標。（圖：FB@Jellycat）

    英國絨毛玩具品牌Jellycat以其多元創意聞名，從傳統的雪人與兔子玩偶（左），到充滿奇趣的炸魚薯條主題組合（右）。正是這種獨特的收藏價值與網路高人氣，使其不幸成為英國各地竊盜潮的目標。（圖：FB@Jellycat）

    2025/09/07 09:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《華盛頓郵報》報導，當竊賊們為了一批絨毛玩具再次上門時，倫敦西南區的玩具店老闆沃利斯（Fiona Wallis），已經下定決心要強硬反擊。近幾個月來，一波針對英國高端絨毛玩具品牌「Jellycat」的搶劫與竊盜潮，正席捲英國各地，其猖獗程度已「超越瘋狂」。

    創立於1999年的Jellycat，最初只是靜靜陳列在禮品店的可愛玩偶。然而，隨著該品牌推出茶壺、煎蛋、甚至衛生紙捲等充滿奇趣的造型，加上在疫情期間透過TikTok與Instagram等社群媒體爆紅，Jellycat迅速成為網路上的瘋狂收藏品。

    英國夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與美國名媛凱莉·珍娜（Kylie Jenner）的無意「帶貨」，更將其聲勢推向頂峰。如同時尚品牌般的操作模式，該公司每年推出新款並停產舊款，使得部分稀有款式在二手市場的轉售價，可達原價數十倍甚至上百倍。

    高昂的轉售價值，催生了龐大的黑市，並引發了針對實體零售店的犯罪浪潮。監視器畫面顯示，竊賊們將兔子玩偶塞進褲襠、將熊玩偶藏在襯衫下。在布里斯托附近，竊賊甚至直接倒車撞破店家玻璃門，搜刮了價值約27000美元（約新台幣82.7萬）的Jellycat。有店家表示，一天內就可能因Jellycat失竊而損失400英鎊（約新台幣1萬6540元），迫使他們將商品鎖入玻璃櫃，或乾脆全面下架。

    組織犯罪介入的疑慮

    英國獨立零售商協會執行長古德克（Andrew Goodacre）分析指出，此現象反映出竊盜目標，已從過去因應通膨的民生必需品，轉向易於在網路平台銷贓的時尚潮流商品。他表示：「在某些案例中，組織犯罪集團正在驅動這類竊盜。」

    店主沃利斯在親身遭遇兩名竊賊闖入、公然搜刮架上所有Jellycat後，憤怒地衝出店門追趕，並與其中一名女竊賊發生拉扯，成功奪回部分商品。她毫不後悔自己的冒險反應：「這是本能，我只是想著，『這是我的店，你們休想得逞！』」

