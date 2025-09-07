為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時
    國際

    赴韓旅遊要注意！計程車司機坑殺乘客事件頻傳

    南韓計程車發生坑殺旅客亂象，從首爾明洞坐到弘大竟被收了將近4倍價錢。韓國計程車示意圖。（歐新社）

    南韓計程車發生坑殺旅客亂象，從首爾明洞坐到弘大竟被收了將近4倍價錢。韓國計程車示意圖。（歐新社）

    2025/09/07 10:18

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多民眾都會選擇到南韓觀光，但當地計程車司機屢次發生坑殺乘客的事件，日媒前往實地探訪時，從首爾明洞坐到熱門景點弘大竟被收了將近4倍價錢。

    《TBS NEWS DIG》報導，明洞距離弘大約10公里，若按照跳表來算車費差不多是1.2萬韓元（約新台幣264元），然而，日本記者和首爾市府人員一起偽裝成遊客，找輛計程車搭時卻被運將告知由於交通擁擠，因此要收費4.5萬韓元（約新台幣990元）。

    2人上車後，發現車上的計費器沒打開，也沒有按照規定展示牌照，過程中運將還招攬他們去風俗店、賭場，只要每人付1萬韓元（約新台幣220元）就可以了。

    在2人沒同意後，計程車開到了目的地弘大，這時司機指稱支付現金的話就只需要4萬韓元（約新台幣880元），偽裝成旅客的首爾市府職員詢問是否有收據，但運將表示沒有收據可以提供。

    後續這輛計程車被攔了下來開罰，日本記者詢問從明洞前往弘大到底要多少錢，司機坦承跳表的話是1萬多韓元，至於為何他要收4萬韓元，是因為自己在明洞等乘客等了1個多小時了。

    截至今年7月為止，外國赴韓觀光客人數將近900萬，創下歷史新高，隨之而來的就是坑殺亂象，首爾市政府透露，在明洞、江南區、梨泰院等觀光客聚集的區域，小黃司機向乘客多收錢的事件所在多有。

    南韓總統李在明已指示嚴格取締這類敲詐行為，首爾市府也提醒，旅客搭乘計程車時一定要跳表，不要接受司機提供的一口價，若遇到坑殺等情況可向當局舉報。

    圖
    圖
