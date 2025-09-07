CNN獨家：川普密謀10月訪韓 尋求在APEC峰會與習近平會談

川普據傳正秘密籌劃於下個月的APEC峰會期間，與習近平（右）舉行雙邊會談。（路透資料照）

2025/09/07 08:45

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國有線電視新聞網（CNN）引述3名川普政府官員的獨家消息，儘管美中關係持續緊張，川普與其高層幕僚，正在悄悄籌備於今年10月前往南韓，出席在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長峰會。官員們透露，此行被視為與中國國家主席習近平會面的關鍵機會。

此一出訪計畫曝光的時機，正值川普與習近平、金正恩關係的微妙時刻。就在3日，習近平才剛在北京接待了俄羅斯總統普廷、北韓領導人金正恩與印度總理莫迪，並舉行了盛大閱兵。川普對此立刻發表了極其尖銳的諷刺言論，他在社群媒體上寫道：「當你們合謀對抗美利堅合眾國時，請代我向弗拉迪米爾·普廷和金正恩致以最熱烈的問候。」

請繼續往下閱讀...

一趟多重目標的亞洲行

儘管公開言辭強硬，但官員們表示，白宮內部正就川普在APEC峰會場邊與習近平舉行雙邊會談，進行認真討論，但目前尚無定案。白宮官員證實，一趟聚焦於經濟合作的韓國之行正在討論中，其他目標還包括貿易、國防與民用核能合作的討論。此外，南韓總統李在明上週在會晤川普時，也當面邀請他出席APEC，並暗示這可能是再次會晤金正恩的機會，川普對此表達了意願。

潛在的「川習會」，也正值美中兩國就川普的關稅政策進行反覆磋商之際。為促成貿易協議，川普已將原定恢復的懲罰性關稅，簽署行政命令暫緩至11月。另一方面，儘管川金會有譜，但《紐約時報》5日關於一項2019年美國海軍海豹部隊失敗任務的報導，可能為兩國接觸增添變數。川普5日表示，他對該事件一無所知。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法