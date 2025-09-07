葡萄牙纜車脫軌釀16死 調查指鋼纜在運行時突斷裂

調查人員指出，連結「榮耀升降機」兩節車廂的鋼纜斷裂，而事故當天雖然曾透過目視檢查，但運行途中鋼纜卻突然斷裂。（歐新社）

2025/09/07 08:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕爬坡纜車「榮耀升降機」（Gloria Funicular）是葡萄牙首都里斯本最知名地標之一，3日傍晚發生脫軌撞毀事故，造成包括外籍人士在內至少16人死亡，另有20人受傷。調查人員6日指出，連結「榮耀升降機」兩節車廂的鋼纜斷裂，而事故當天雖然曾透過目視檢查，但運行途中鋼纜卻突然斷裂，導致事故發生。

綜合外媒報導，葡萄牙航空及鐵路事故調查局（GPIAAF）透過聲明指出：「根據目前掌握的相關證據，纜車有進行定期維護作業，事發當天上午也有執行例行性目視檢查，當時未發現纜車的鋼纜或剎車系統有異常狀況。」聲明中提到，鋼纜的運行壽命預計有600天，但事故當下僅運行了337天。

調查人員指出，當時纜車車廂撞擊速度為時速60公里，整起事故僅歷時50秒。在人員傷亡部分，調查人員表示，死者包含5名葡萄牙籍公民、英國籍3人；韓國籍與加拿大籍各2人；法國籍、瑞士籍、美國籍和烏克蘭籍各1人。另外約有20人受傷。

調查人員強調，目前尚未對事故肇因做出正式結論，將在物來45天內提供完整的初步報告。

