    首頁　>　國際

    抗議川普派國民兵進駐 數千民眾走上華府街頭

    示威者在美國華盛頓特區參加抗議遊行。（彭博社）

    示威者在美國華盛頓特區參加抗議遊行。（彭博社）

    2025/09/07 07:44

    〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）上個月在華府部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」。數以千計的民眾今天走上華府街頭抗議，要求川普停止部署國民兵在美國首都街頭巡邏。

    綜合「華盛頓郵報」（The Washington Post）、路透社報導，數以千計的民眾今天走上華府街頭，朝白宮方向遊行。這是川普宣布犯罪緊急狀態並在美國首都部署國民兵以來，華府首度出現大規模有組織的抗議行動。

    這場遊行名為「我們都是華府」（We Are All D.C.），抗議者高舉「川普現在必須走」（Trump must go now）、「自由華府」（Free DC）、「抵抗暴政」（Resist Tyranny）等標語。

    民眾勞佛（Alex Laufer）表示，自己是為了抗議對華府的「占領」而現身，「我們反對專制政權，需要把聯邦警察和國民兵趕出我們的街道」。

    在現場發放飲用水給遊行參與者的艾士可瓦（George Escobar）說，他理解部分社區感到不安全，但不認為川普嚴厲的打擊行動是提升華府安全的最好方式。

    艾士可瓦指出，有騎車的人被撲倒，有些媽媽送孩子上學時被盤問、拘留，其中有些甚至是美國公民，「這裡正在發生的情況是一場災難」。

    川普上個月在華盛頓特區部署國民兵，稱此舉將「重建法治、秩序與公共安全」，並將特區警察局置於聯邦直接控制之下。不過，據報導，美國司法部數據顯示，2024年華府的暴力犯罪率降至30年來最低。

    華盛頓特區檢察長施瓦布（Brian Schwalb）4日提訴，要求聯邦法院下令阻止川普政府在華府部署國民兵，理由是違憲並違反多項聯邦法律。

    除了在華府部署國民兵，川普還揚言要派遣國民兵進駐馬里蘭州第一大城巴爾的摩、全美第3大城芝加哥，作為擴大打擊犯罪和移民行動的一部分。

    民眾凱西（Casey）向路透社表示：「他們在測試華府，如果民眾夠容忍，他們就會對更多地區採取相同做法，因此我們必須在還來得及的時候予以阻止。」

    示威者在美國華盛頓特區參加抗議遊行。（彭博社）

    示威者在美國華盛頓特區參加抗議遊行。（彭博社）

