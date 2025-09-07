為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    川普揚言對芝加哥動用戰爭部　暗示擴大驅逐移民

    2025/09/07 04:39

    〔中央社〕美國總統川普今天揚言對芝加哥動用他新更名的「戰爭部」，進一步升高他推動派兵進駐民主黨執政城市所導致的緊張局勢。

    法新社報導，川普（Donald Trump）此舉是試圖複製他對首都華府採取的行動，包含部署國民兵（National Guard）、增派聯邦探員逮捕及驅逐移民，但也引起當地居民強烈反彈。

    川普今天在其社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「芝加哥很快就會知道，為什麼這個單位被稱作戰爭部。」

    這則貼文還提到，「我喜歡在早上聞到驅逐的味道」，並附上看似是人工智慧（AI）生成的川普圖像，兩者皆在影射1979年電影「現代啟示錄」（Apocalypse Now）。

    川普昨天簽署行政命令，將國防部更名為「戰爭部」（Department of War），並稱這是向全世界傳達「勝利的訊息」。

    芝加哥位於伊利諾州，其民主黨籍州長普里茨克（JB Pritzker）對川普的貼文表達強烈憤怒。

    普里茨克在社群媒體X平台發文指出：「美國總統正威脅對美國城市宣戰。這不是玩笑，這不正常。」

    除了芝加哥，川普也曾揚言派兵進駐其他民主黨執政城市，例如巴爾的摩跟紐奧良。（編譯：洪培英）1140907

