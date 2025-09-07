為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    民主剛果爆發新伊波拉疫情　28疑似病例中已15死

    2025/09/07 02:15

    〔中央社〕剛果民主共和國（簡稱民主剛果）當局宣布，該國南部卡賽省爆發新一波伊波拉（Ebola）病毒疫情，目前已造成至少15人喪命。

    美聯社報導，在民主剛果首都金夏沙（Kinshasa）國家生物醫學研究院（National Institute for Biomedical Research）進行分析的樣本證實，這波疫情含有最致命的伊波拉病毒株。

    民主剛果政府正面臨東部戰事再起並加劇的局勢，而美國削減對外援助，更使民主剛果本已相當脆弱的醫療系統更岌岌可危。

    民主剛果卡賽省（Kasai）1名34歲孕婦成為首位確診者後，該國衛生部宣布爆發新一波伊波拉病毒疫情。

    這名女性上月出現出血熱症狀後被送醫，並在數小時後因多重器官衰竭過世。

    民主剛果衛生部表示，這波新爆發疫情疑似導致28名有症狀者中的15人喪命，其中包含4位醫護人員。

    這是民主剛果第16次爆發伊波拉病毒疫情，衛生部長康巴（Samuel-Roger Kamba）指出，致死率估計達53.6%，顯示情況嚴峻。

    根據世界衛生組織（WHO），病例很有可能會再攀升。（編譯：洪培英）1140907

