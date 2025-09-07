為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    加薩市高樓遭空襲夷平　以軍控哈瑪斯用於監控部隊

    2025/09/07 01:30

    〔中央社〕以色列今天空襲夷平了加薩市（Gaza City）一棟高樓，是兩天內第二棟遇襲的高樓；以色列軍方先前曾警告民眾往南撤至一處「人道主義區」，以因應一場針對加薩市中心的攻勢。

    法新社報導，數週以來，以色列一直警告將對這座巴勒斯坦領土的最大城市發動新一波攻擊，但並未提供時間表。

    以色列已加強對加薩市郊區的空襲與地面行動，引發外界擔憂此舉恐讓本已嚴峻的情勢進一步惡化。

    目擊者和法新社記者表示，以色列飛機今天在加薩市西部多個社區空投數以千計傳單，呼籲居民撤離。

    加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，今天已有24名巴勒斯坦人命喪以色列砲火，其中5人在汗尤尼斯（Khan Yunis）以西一處援助發放中心附近身亡。

    以色列軍方今天表示，他們攻擊了加薩市一棟高樓，稱巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）正利用該建築「監控」以色列部隊，並補充說已採取「措施以減輕對平民的傷害」。

    目擊者指認該建築為「蘇西」（Sussi）住宅大樓，並表示大樓已被摧毀。

    以色列國防部長卡茲（Israel Katz）分享了一段影片，顯示這座約15層樓高的建築在煙塵中崩塌。

    哈瑪斯譴責這次攻擊，並否認將住宅或民用建築用於軍事目的。（編譯：李佩珊）1140907

