黑吃黑！中國淫業集團首腦5.7億髒錢 遭瑞銀前香港副總監私吞

香港證監會近日披露，瑞銀集團（UBS）前副總監孫健榮私吞中國客戶1.32億元人民幣並大肆揮霍，遭判處10年6個月入監，及終身被禁從事金融業務。「受害人」于全利及其妻樓小潔是江蘇省南京的淫業大亨，案中被私吞的巨款，極可能是經營非法賣淫活動所得。（路透資料照）

2025/09/07 08:00

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港證監會近日披露，瑞銀集團（UBS）前副總監孫健榮因以「協助跨境匯款」為名，私吞中國客戶1.32億元人民幣（新台幣5.7億元）並大肆揮霍，被裁定洗錢罪及藐視法庭罪成立，遭判處10年6個月入監，及終身被禁從事金融業務。「受害人」于全利及其妻樓小潔是江蘇省南京的淫業大亨，案中被私吞的巨款，極可能是經營非法賣淫活動所得。

綜合中國《每日經濟新聞》、香港《星島日報》報導，判決書顯示，本案的原告為于全利及樓小潔，二人為夫妻關係，也就是孫健榮的客戶。2016年11月至2018年2月間，于全利按照孫健榮透過微信發來的帳戶訊息，指示會計人員分37次、跨越14個不同日期，將1.3億元人民幣轉入29個中國銀行帳戶——其中一筆500萬元人民幣（新台幣2146萬元），直接進入孫健榮本人的招商銀行帳戶。

為了讓于氏夫婦信以為真，孫健榮每次收款後，都會透過微信發送表姐池幸心名下滙豐賬戶的「轉帳申請」照片，證明「資金已進入香港中轉環節」。此外，他每月還會提供偽造的瑞銀聯名帳戶對帳單，精確模仿瑞銀的制式格式，字體甚至有防偽標識，僅在核心交易數據上造假。

2018年6月，孫健榮從瑞銀辭職，于氏夫婦的帳戶交由新金融顧問接管，這場騙局才得以揭露——新金融顧問提供的真實對帳單顯示，帳戶餘額比孫健榮偽造的數字少了超過1億港元（新台幣3.9億元），37筆關鍵存款記錄已經無影無蹤。

香港廉政公署法證會計師的調查顯示，這些錢分別流入孫健榮控制的2個香港銀行帳戶——滙豐銀行帳戶接收港幣5062萬元（新台幣2億元）、美金515萬元（新台幣1.6億元）及英鎊16萬元（新台幣662萬元），恒生銀行帳戶收港幣1062萬元（新台幣4170萬元）、美金172萬元（新台幣5265.8萬元）及英鎊143萬元（新台幣5915.9）。

在此期間，孫健榮在英國倫敦買了4處房產，在中國也購置2處房產，總價值達2900萬港元（新台幣1.14億元），還登記了法拉利、蘭寶堅尼、保時捷等6輛豪車。

值得注意的是，判決書顯示，本案受害人、原告于氏夫婦並非普通人。香港法院在判決書中明確指出，于全利用於轉帳的1.3億元人民幣，極可能來自有組織的非法賣淫活動，而孫健榮作為專業金融顧問，對資金非法性應當知情。

據了解，于全利2020年因在南京經營大規模賣淫集團被中國法院定罪，判處15年有期徒刑。所以正在服刑的于全利，無法來香港出庭作證，只能提供書面證詞，參與孫健榮案的庭審。

