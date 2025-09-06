普廷沒打算停戰 俄國加速生產自殺式無人機月產量2700架

烏克蘭檢方檢視被擊落的俄羅斯見證者無人機。（法新社檔案照）

2025/09/06 22:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭國防部情報總局（HUR）5日表示，俄羅斯已加速生產自殺式無人機產能，已經達到每月可生產2700架。為此，烏國也提高攔截機的每日產量，以加強防禦力。

《基輔獨立報》6日報導，烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andrii Yusov）接受烏克蘭新聞頻道《Novyny.Live》專訪時指出，莫斯科加速生產Geran-2型無人機，該型無人機是以伊朗「見證者」（Shahed）為原型所生產的俄羅斯版，已具備每個月生產2700架這類型「自殺式」無人機的產能。他指出，俄國方同時還製造大量未配備彈頭的「誘餌機」。

請繼續往下閱讀...

俄軍經常以無人機群攻擊烏克蘭各地城市，其中包括誘餌機，用來拖垮並干擾烏國的防空系統。近幾個月來，儘管美國為首的外交斡旋推動停火，但是莫斯科不僅強化無人機之生產，空襲行動也愈加頻繁。7月9日，俄羅斯在單次行動中大舉出動多達741架無人機，創下開戰以來，單日最大規模。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）6日發文指出，9月以來，俄軍已動用超過1300架攻擊型無人機、將近900枚精準導引炸彈，以及50枚飛彈攻擊烏國。

尤索夫表示，「我們看到（俄軍）同時運用數百架見證者與飛彈，進行複合式打擊」，他直言，這不僅對烏國防空系統，也對提供武器協助防禦烏國空域的外國夥伴，都構成嚴峻挑戰。

面對日益升高的俄國無人機威脅，烏國也正積極尋求創新的反制對策。今年7月，澤倫斯基下令烏國製造商，每日生產至少1000架攔截型無人機，以提升防禦力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法