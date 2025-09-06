報告揭中國軍事藉美資助研究計畫得利 美官員籲全方位抵禦敵意影響力

據美眾院委員會報告，國防部資助的研究計畫無形中助長中國軍事發展。（路透）

2025/09/06 22:03

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍議員5日提出報告 指出，國會調查發現五角大廈過去2年資助的計畫中，多達數百件是與中國高等教育、研究機構合作完成，涉及的國防產業中，有許多單位因與中國軍方合作遭美制裁。對此，美教育部次長肯特指出，報告凸顯聯邦資助研究面對境外滲透的弱點，美國大學需提升國際合作透明度，政府亦須全方位抵禦外國敵意勢力影響。

這份80頁報告 揭示美國與中國大學十年來的交流合作，使上億美元聯邦資金協助北京發展關鍵科技。部分美國大學僅在共和黨人施壓下才陸續終止相關合作。委員會警告，正值美中在科技與軍武競爭對抗之際，這些計畫使中國軍事得以利用美國的研究夥伴關係受益，「美國納稅人的金錢應用於捍衛國家，而非強化其最主要的戰略競爭對手」、「無法守衛敵意國家的剝削，將持續侵蝕美國在科技領域上的主宰，置國防能力於風險之中」。

調查顯示，2023年6月到2025年6月間，共有1400份研究論文承認獲五角大廈支持，並與中國夥伴合作完成，涉及700筆撥款，金額超過25億美元（約770億台幣），涵蓋高超音速（極音速）、半導體、人工智慧、先進材料及次世代推進系統等領域，逾半數研究夥伴隸屬中國國防產業。對此，中國大使館反駁該份報告「毫無根據」。

