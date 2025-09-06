明年G20峰會地點敲定 邁阿密川普「自家度假村」舉行

美國總統川普。（美聯社）

2025/09/06 21:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普昨（5日）宣布，明（2026）年的二十國集團（G20）峰會，將於邁阿密附近的「川普國家多羅高爾夫俱樂部（Trump National Doral Miami）」舉行。川普在第1任期時，也曾提出類似計畫，而遭受2黨猛烈抨擊，當時他被質疑將外交事務，與私人商業利益混為一談。

外媒《紐約時報》報導，對於此事川普表示，「大家都希望辦在那裡，它就在機場旁邊、地點最佳，而且風景很美。」但他未說明這個建議是誰提出的，若是一般的政府官員，恐違反刑事法規與倫理準則中的利益衝突規定。

如果是川普本人的話，則不受相關規範約束，由於美國最高法院去（2024）年裁定，總統在任職期間的「官方行為」，享有廣泛但未完整定義的刑事豁免權。早在2019年，川普曾提議在同個地點主辦七大工業國組織（G7）峰會，但因民主黨及共和黨的強烈否決，而被迫撤回提議。當時反對者批評，這種安排逾越了總統的職權，與個人商業利益之間的界線。

不過，對於再次出現的利益衝突疑慮，川普強調自己不會從中獲利，「我不會賺任何一毛錢。」他也坦言，將峰會安排在度假村的想法，在商業營運上並不理想，因為2026年12月是該地的旅遊旺季，通常度假村的房價都居高不下。

白宮隨後也發表聲明表示，川普的度假村僅將收取「成本費用」，不會從這次的峰會中獲利，該說法與2019年時的解釋如出一轍。據報導，這項消息週五公布後，來自共和黨內部的反對聲音並未立即浮現，凸顯出川普自2020年敗選後，已成功壓制黨內的異議，並將共和黨重塑為個人風格的政黨。

川普國家多羅高爾夫俱樂部。（翻攝自俱樂部臉書）

