為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澳前官員：中國與納粹閱兵 都在昭告「別阻擋我們」

    中共總書記習近平9月3日在北京天安門廣場舉行大閱兵。 （美聯社檔案照）

    中共總書記習近平9月3日在北京天安門廣場舉行大閱兵。 （美聯社檔案照）

    2025/09/06 20:17

    〔中央社〕前澳洲內政部長裴佐洛5日接受澳媒專訪時表示，中國九三閱兵的宣傳畫面與納粹德國1930年代的宣傳片，有「令人毛骨悚然的相似之處」，傳遞的訊息同為「我們正在復興，不要阻擋我們；如果你們阻擋我們，就會有戰爭」。

    裴佐洛（Michael Pezzullo）在澳洲天空新聞的專訪中提到，中國九三閱兵並不是歷史紀念，而是「一場權力的展示」，目的是威懾那些可能阻礙中國國家主席習近平實現「中華民族偉大復興」者。

    根據報導，裴佐洛對習近平在閱兵演說中，指世界面臨「和平與戰爭的抉擇」的言論表示非常擔憂。他認為，習近平真正的意思是，「如果你不擋我的路，就會有和平；但如果你擋我的路，就會有戰爭」。

    裴佐洛提到，中國九三閱兵這類展現軍力的踢正步，最早出現在90年前的納粹德國，由里芬史塔爾（Leni Riefenstahl）拍攝的納粹宣傳片「意志的勝利」所定格。

    他直指，在「意志的勝利」中，納粹德國傳遞了同樣的訊息：「我們正在復興，不要阻擋我們；如果你們想要和平，就不要阻擋我們；但如果你們阻擋我們，就會有戰爭」，而兩者「有令人毛骨悚然的相似之處」，包括這種精準的踢正步行進和步伐。

    裴佐洛說，習近平意圖推展中國的領土主張，希望解決一系列領土爭端，包括黃海、東海、南海及台灣，這將導致澳洲未來幾年將面臨「極為令人不安的地緣政治局勢」。習近平可能更希望不透過戰爭實現目標，但如果需要動武，他會這麼做。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播