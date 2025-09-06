為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國準總理阿努廷公布內閣部分名單 宣示重建信心

    泰國總理當選人阿努廷今天宣布外交、財政和能源部長人選。（法新社）

    泰國總理當選人阿努廷今天宣布外交、財政和能源部長人選。（法新社）

    2025/09/06 22:26

    〔中央社〕泰國總理當選人阿努廷今天宣布，將任命資深外交官、高階官員、石油天然氣公司前高層分別出任外交、財政和能源部長。

    路透社報導，阿努廷（Anutin Charnvirakul）宣布，外交官希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）、經濟學家艾尼提（Ekniti Nitithanprapas）、泰國國家石油集團（PTT）前總裁暨執行長阿塔蓬（Auttapol Rerkpiboon）將出任「由他們負責的機構的最高主管」，會「帶來信心」。

    法新社報導，阿努廷今天矢言，將履行帶領過渡政府走向新選舉的承諾。

    國會昨天表決確認阿努廷成為新總理，結束前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）遭罷黜一週以來的權力真空。

    他在所屬政黨總部舉行、由泰國媒體轉播的會議中表示：「我認為，在政治上我們很清楚，將於4個月內解散國會。我會盡快組成內閣。」

    億萬富豪前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）昨天於國會表決前突然離境前往阿拉伯聯合大公國杜拜。他表示此行是為探望友人並且就醫。最高法院預定9日針對他於2023年8月流亡返國後一宗保外就醫案進行宣判。有分析認為這項判決可能使戴克辛再次入獄。

    阿努廷昨天告訴記者：「不會有偏袒、不會有迫害，也不會有報復。」

    阿努廷曾任副總理、內政部長和公共衛生部長，2022年推動大麻合法化可能是他最為人熟知的施政。他出任總理一事仍須經泰王批准。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播