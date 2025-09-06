石破茂遭逼宮 自民黨17地方黨部要求提前改選總裁

日本首相、執政黨自民黨總裁石破茂遭到「逼宮」。（路透）

〔中央社〕日本首相、執政黨自民黨總裁石破茂正面臨遭「逼宮」窘境。自民黨的47都道府縣連（地方黨部），已有17都道縣連要求提前實施黨總裁選舉，僅8縣連決定不要求提前實施黨總裁選舉。

石破去年秋天上台以來，自民黨在去年眾議院大選、今年6月的東京都議會選舉、7月的參議院大選皆失利，在眾參兩院都未取得過半席次，是創黨70年以來首見，部分黨內人士要求石破下台。

針對是否提前實施臨時的黨總裁選舉，自民黨決定8日由國會議員等提出意見書。如果要提前改選黨總裁，須有自民黨國會議員295人（眾參議長除外）與都道府縣連（地方黨部）代表人47人合計的過半數，即172人贊成才行。8日當天實名登記，本人到自民黨總部遞交意見書。

日本時事通信社今天報導，除了青森縣、靜岡縣之外，目前還有埼玉縣、山梨縣、滋賀縣、奈良縣等17都道縣連要求提前實施黨總裁選舉。

青森縣連（青森縣地方黨部）今天開會討論。會後，會長津島淳對媒體說：「對於提前實施黨總裁選舉一事，會中沒人提出異議」。津島表示，「對於選舉所呈現的民意，應給予最大的尊重」。

福井縣、鹿兒島縣、冲繩縣3個縣連已決定不要求提前實施黨總裁選舉。

自民黨幹事長森山裕也是鹿兒島縣連會長。有關森山裕及鹿兒島縣連所屬的國會議員4人是否支持提前實施黨總裁選舉，森山裕表示，「不違背（鹿兒島）縣連的決定」。

日本朝日新聞報導，石破茂周邊人士透露，首相可能解散眾議院。

對此，森山裕在鹿兒島市召開的記者會上表示，「由首相做考慮，我只能言盡於此」。在日本，解散眾議院是首相的專權事項。

法務大臣鈴木馨祐、自民黨最高顧問、前首相麻生太郎等石破內閣的閣僚、前首相已表態，要求提前實施黨總裁選舉。

對此，森山裕表示，「有各種意見，正是自民黨的作風」、「很多意見當中，大家思考應如何做抉擇，這是自民黨的文化，是好的文化」。

