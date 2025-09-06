泰國新總理重申履行承諾 4個月內舉行大選

「泰自豪黨」領袖阿努廷當選泰國新總理。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國新總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）6日誓言將履行承諾，在4個月內重新舉行大選。

建築大亨出身的前副總理阿努廷，5日在國會眾議院表決中勝出當選新總理，結束前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為「電話門」醜聞下台後所產生的1週權力真空。

阿努廷是靠主要在野黨兼眾院最大黨「人民黨」（People's Party）的支持，得以成功上位，但條件是他得在4個月內解散國會，重新舉行大選。

阿努廷6日重申會履行承諾。他在他領導的「泰自豪黨」（Bhumjaithai Party）總部的會議上說：「我認為，從政治角度來看，我們很清楚將4個月內解散國會」。阿努廷還說，他將盡快籌組內閣，並稱已確定外交部長與能源部長的人選。

同日稍早，阿努廷在「泰自豪黨」總部外表示，將遵守所有協議，以及必須在他短暫主政期間，把被譽為「微笑國度」的泰國的精神找回來。

阿努廷的「泰自豪黨」在2023年時，曾與貝東塔的「為泰黨」（Pheu Thai Party）結盟，但在今年6月爆出貝東塔與柬埔寨前領導人洪森（Hun Sen）通話時，批評泰國軍方的電話門醜聞後，退出執政聯盟。

