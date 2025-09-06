為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    泰國新總理重申履行承諾 4個月內舉行大選

    「泰自豪黨」領袖阿努廷當選泰國新總理。（路透）

    「泰自豪黨」領袖阿努廷當選泰國新總理。（路透）

    2025/09/06 19:07

    〔編譯張沛元／綜合報導〕泰國新總理阿努廷（Anutin Charnvirakul，中文名：陳錫堯）6日誓言將履行承諾，在4個月內重新舉行大選。

    建築大亨出身的前副總理阿努廷，5日在國會眾議院表決中勝出當選新總理，結束前總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為「電話門」醜聞下台後所產生的1週權力真空。

    阿努廷是靠主要在野黨兼眾院最大黨「人民黨」（People's Party）的支持，得以成功上位，但條件是他得在4個月內解散國會，重新舉行大選。

    阿努廷6日重申會履行承諾。他在他領導的「泰自豪黨」（Bhumjaithai Party）總部的會議上說：「我認為，從政治角度來看，我們很清楚將4個月內解散國會」。阿努廷還說，他將盡快籌組內閣，並稱已確定外交部長與能源部長的人選。

    同日稍早，阿努廷在「泰自豪黨」總部外表示，將遵守所有協議，以及必須在他短暫主政期間，把被譽為「微笑國度」的泰國的精神找回來。

    阿努廷的「泰自豪黨」在2023年時，曾與貝東塔的「為泰黨」（Pheu Thai Party）結盟，但在今年6月爆出貝東塔與柬埔寨前領導人洪森（Hun Sen）通話時，批評泰國軍方的電話門醜聞後，退出執政聯盟。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播